Aery verläßt den Seestern

Die auf den Bildungsaustausch zwischen Deutschland und China spezialisierte Aery GmbH verlegt ihren Düsseldorfer Verwaltungsstandort in die Oststraße 34 / Leopoldstraße 2. Dort hat Avison Young der Firma 810 m² Bürofläche vermittelt und so eine Vollvermietung der Immobilie erreicht. Eigentümerin des Objekts ist Union Investment, die das Objekt in einem ihrer Immobilien-Spezialfonds hält. Die alte Fläche im Objekt Am Seestern 4 war für Aery zu klein geworden. Den neuen Standort bezieht das stark expansive Unternehmen Anfang 2020. Das 1955 fertiggestellte Bürogebäude umfasst eine Gesamtfläche von rund 8.900 m². Es zeichnet sich durch eine sehr gute innerstädtische Lage und Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr aus.

.