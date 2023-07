Aerium verkauft „Nordlicht Kiel“ an NPV

Aerium hat das Einkaufszentrum „Nordlicht Kiel“ in der Holstenstraße verkauft. Das Objekt am nördlichen Ende der Top-Einkaufslage, die als älteste Fußgängerzone Deutschlands gilt, verfügt über eine vermietbaren Fläche von ca. 19.930 m². Der Käufer ist der dänische Investor NPV, der in Kooperation mit PPF Immobilien Management GmbH eine umfassende Repositionierung und Sanierung des Zentrums plant.

.

Das Shopping Center wurde im November 2012 gebaut und eröffnet. Zu den derzeitigen Hauptmietern der rund 15 Ladeneinheiten gehören u.a. die Kette Saturn, die das Center aber in Kürze verlassen wird, Rewe, dm, John Reed, Tedi und KiK. Über zwei Parkhäuser stehen den Besuchern insgesamt ca. 700 Stellplätze zur Verfügung. Die Transaktion wurde von Engel & Völkers Commercial Hamburg und Kopenhagen vermittelt.