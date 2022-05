Nach getaner Arbeit reichen der Assetmanager Aerium und Highbrook Investors das in 2019 erworbene Steinbeis-Haus an den offenen Immobilienspezialfonds Berenberg Real Estate Berlin weiter. Die Büroimmobilie in Friedrichshain ist nach einer aufwendigen Revitalisierung unter dem Namen „Belt“ am Markt neu positioniert worden.

[…]