Aerium und Highbrook kaufen Steinbeis-Haus Berlin

Aerium und Highbrook Investors haben das bisherige Steinbeis-Haus Berlin in der Gürtelstraße 29A/30 in unmittelbarer Nähe zum beliebten Boxhagener Kiez in Berlin-Friedrichshain erworben. Verkäufer der sechsgeschossigen Büroimmobilie mit rund 8.600 m² Fläche und einer Tiefgarage mit 111 Stellplätzen ist die ImmoTech Steinbeis GmbH aus Stuttgart. Das vollständig leerstehende Objekt aus dem Jahre 1994 soll umfassend saniert und neu vermietet werden.

