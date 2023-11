Aengevelt warnt vor Zweiteilung am Büromarkt

Nach Analysen von Aengevelt Research zeigt der Büromarkt in Düsseldorf – analog zur bundesweiten Entwicklung – eine zunehmende Zweiteilung. Im Zuge weiter deutlich wachsender Nutzeransprüche, vor allem hinsichtlich Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien, Standortqualität, z.B. mit Blick auf die Infrastrukturausstattung, sowie flexibler Nutzungsmöglichkeiten gemäß steigender Anforderungen moderner New Work-Konzepte, wächst einerseits die Nachfrage nach hochwertigen, ESG-gerechten Büroflächen.

In Düsseldorf (ent)stehen u.a. im Quartier Central oder auch in der City - z.B. in Form des Refurbishments “Le Coeur“ - hochmoderne Gebäude, die ESG-Kriterien erfüllen und innovative New Work-Konzepte unterstützen. Flexible Arbeitsplätze, grüne Dachgärten, die Nutzung erneuerbarer Energien sind Merkmale, die diese Flächen so attraktiv machen und nicht nur Mieter im War for talents unterstützen, sondern auch zur Umsetzung von Umweltzielen und einer besseren Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Entsprechend erzielen solche Bürogebäude höhere Mietpreise, was im Jahresverlauf 2023 zu einem deutlich gestiegenen Bürospitzenmietniveau in Düsseldorf geführt hat.



Auf der anderen Seite verlieren energetisch noch nicht optimierte Immobilien – insbesondere außerhalb der City-Lagen – ohne entsprechende Sanierung und Nachrüstung zunehmend an Attraktivität, denn Nutzer achten immer stärker auf Nachhaltigkeit und Flächeneffizienz. Aengevelt prognostiziert vor diesem Hintergrund eine qualitätsinduzierte Umzugsdynamik, die Eigentümer und Vermieter veralteter Gebäude vor wachsende Herausforderungen stellt.