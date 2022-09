Aengevelt verstärkt sich mit Frederik Moritz

Seit September 2022 verstärkt Frederik Moritz (28) das Aengevelt-Team “Gewerbliche Vermietung“ in Düsseldorf. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist dabei die Büroflächenakquise und -vermietung.

Der gebürtige Düsseldorfer Frederik Moritz verfügt neben besten Ortskenntnissen über eine exzellente Basis für seine neuen Aufgaben: Nach seinem Studium an der Düsseldorfer Hochschule Fresenius mit Abschluss “Bachelor of Arts“ im Schwerpunkt “Wirtschaft & Medien“ war er als Consultant erfolgreich im Bereich Gewerbliche Vermietung eines Immobiliendienstleisters in der Landeshauptstadt tätig. Darüber hinaus hat er mehrjährige Erfahrungen im online-Vertrieb und der Bespielung der hier relevanten Sales-Kanäle und verfügt damit über wichtige Kenntnisse im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung.



„Durch das Architekturbüro meiner Familie hatte ich schon früh Kontakt zu Immobilien und deren Vermarktung. Entsprechend begeistert mich die Immobilienbranche schon lange und hier insbesondere die Möglichkeit, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten und diese engagiert zu beraten. Dazu zählt insbesondere auch die Arbeit im Team. Vor diesem Hintergrund hat mich Aengevelt als familiengeführtes und unabhängiges Unternehmen mit flachen Hierarchien und einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener Teams und Standorte überzeugt. Hier kann ich eigene Ideen konstruktiv einbringen und im Feedback mit Kollegen und Gesellschaftern die optimalen Lösungen für Kunden entwickeln und gemeinsam mit ihnen umsetzen“, freut sich Frederik Moritz auf seine neuen Aufgaben.