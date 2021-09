Aengevelt verstärkt Düsseldorf-Team

Maik Hahn (28) verstärkt in Düsseldorf das Aengevelt-Team Investment & Development unter Leitung von Oliver Lederer.

Nach seiner Ausbildung an der IU Internationale Hochschule in Bad Honnef mit dem Abschluss “Bachelor Internationales Management“ war Maik Hahn im An- und Verkauf von Entwicklungsgrundstücken in den Segmenten Büro, Wohnen/Mikrowohnen und Gewerbe sowie als Fondsmanager tätig und verfügt über sehr gute Kontakte zu institutionellen Kunden, Projektentwicklern etc.