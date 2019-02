Aengevelt vermittelt 1.000 m² Bürofläche in Berlin

Aengevelt hat in den letzten Tagen insgesamt 1.000 m² Bürofläche in Berlin vermittelt. So konnte die Immobiliengesellschaft eines deutschen Konzerns im Rahmen der Digitalisierung beim Ausbau des IT- Bereichs auf rund 650 m² Bürofläche in Mitte und der IT-Dienstleister Cetos Services AG auf rund 350 m² Bürofläche in einem Büro- und Geschäftshaus in Weißensee angesiedelt werden. Außerdem vermittelte der Immobiliendienstleister in unmittelbarer Umgebung des Kurfürstendamm ein 160 m² großes Ladenlokal.

Immobiliengesellschaft eines deutschen Konzerns zieht nach Mitte

Die Immobiliengesellschaft eines deutschen Konzerns erweitert ihren Standort in der Hauptstadt, um im Rahmen der Digitalisierung ihren IT-Bereich auszubauen. Die angemieteten Büroflächen 650 m² Bürofläche befinden sich im Stadtteil Mitte. „Mit der Anmietung erweitert das Unternehmen seine Flächen am Standort Berlin“, erläutert die für den Abschluss verantwortliche Vermietungsspezialistin Adina Schmidt. „Ausschlaggebend waren dabei neben der zentralen Lage das repräsentative Gebäude, die für den Betrieb ideal geeigneten, teamfördernden modernen, offenen Flächen und die hochleistungsfähige IT-Infrastruktur sowie die exzellente Anbindung an den ÖPNV“, ergänzt Schmidt.



Cetos Services AG mietet in Weißensee

Neben dem Mietvertragsabschluss in Mitte konnte Aengevelt auch in Pankow vermitteln. Die Cetos Services AG bezieht im März 2019 eine neue Büroflächen über rd. 350 m² in der Bühringstraße in Weißensee. „Die großzügig geschnittenen und hellen Räumlichkeiten der Liegenschaft in Verbindung mit funktionalen Grundrissen, die sich optimal zum Geschäftsbetrieb des Unternehmens eignen, waren ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung“, berichtet Jonas Reinecke, Vermietungsspezialist von Aengevelt Berlin. „Zudem ist der Standort in zentraler Wohn- und Geschäftslage im Berliner Bezirk Pankow von großzügigen Grün- und Erholungsanlagen geprägt und profitiert von der guten ÖPNV- Anbindung und der Nähe zu Nahversorgern für den täglichen Bedarf“, ergänzt Reinecke.



Teppichspezialist mietet Ladenlokal in Halensee

Neben den beiden Büroflächenanmietungen vermittelten die Vermietungsexperten außerdem ein Ladenlokal im Stadtteil Halensee in unmittelbarer Umgebung des Kurfürstendamms. Ein auf Handel, Reinigung und Reparatur hochwertiger Orient-Teppiche spezialisiertes Unternehmen hat im Rahmen der Umsiedlung innerhalb der Stadt einen Mietvertrag für ein Ladenlokal mit rd. 160 m² Einzelhandels- sowie rd. 70 m² Lagerfläche in einem repräsentativen Wohn- und Geschäftshaus abgeschlossen. Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung war neben der guten Frequenzlage die hohe Sichtbarkeit des Ladenlokals mit einer breiten Schaufensterfront sowie die gute ÖPNV- Anbindung der Immobilie. Vermieter der Liegenschaft ist ein international tätiges Immobilienunternehmen.