Aengevelt vermittelt Gewerbeliegenschaft und zwei Wohnhäuser in Berlin

Aengevelt vermittelte die Vermietung einer Gewerbeliegenschaft an Spezialisten für Autovermietung und den Verkauf zweier Wohnhäuser in Berlin.

Spezialist für Autovermietung mietet im Großraum Berlin

Ein bundesweit tätiger Spezialist für die Auto-Langzeitvermietung baut sein Filialnetz aus und mietet dazu die komplette Gewerbeimmobilie am Osdorfer Ring in Großbeeren am südwestlichen Stadtrand von Berlin mit rd. 700 m² Hallen-, ca. 150 m² Büro- sowie rd. 2.000 m² befestigte Außenfläche.



Überregionaler Investor kauft Wohn-/Geschäftshaus in Berlin-Friedrichshain

Ein überregionaler Investor hat ein Wohn-/Geschäftshauses in Berlin-Friedrichshain für einen siebenstelligen Euro-Betrag zur langfristigen Bestandshaltung gekauft. Die Liegenschaft mit rd. 2.100 m² Mietfläche befindet sich in einem urbanen, etablierten und stark nachgefragten Wohnquartier. Verkäufer ist ein ausländischer Investor. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 4% p.a. angegeben.



Internationaler Kapitalanleger verkauft Mietzinshaus in Berlin-Prenzlauer Berg

Ein internationaler Kapitalanleger hat ein vollvermietetes Wohn-/Geschäftshauses mit rd. 2.200 m² Mietfläche in exponierter Lage im begehrten Prenzlauer Berg für einen siebenstelligen Euro-Betrag an ein Unternehmen zur Bestandshaltung verkauft. Die Liegenschaft mit rd. 2.200 m² Mietfläche befindet sich in Top-Lage nur rund 150 Meter von der U-Bahn Station „Eberswalder Straße“ entfernt und in unmittelbarer Nähe zum Mauerpark. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit unter 4% p.a. angegeben.