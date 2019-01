Aengevelt vermittelt Bürogebäude mit rund 2.900 m² in Düsseldorf

Ein Biotech-Unternehmen hat ein Bürogebäude in Düsseldorf für einen siebenstelligen Millionenbetrag erworben. Das Unternehmen war bisher Mieter des Objekts mit rund 2.900 m² Büro- und Laborfläche im Düsseldorfer Süden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Vermittler des Verkaufs im Bankenauftrag war das Maklerhaus Aengevelt, das parallel auch den Verkauf eines Entwicklungsgrundstücks im Düsseldorfer Zooviertel meldet.

Biotech-Unternehmen zieht Kaufoption

Das Biotech-Unternehmen hatte bereits zuvor einen Mietvertrag für das Gebäude mit einer zeitlich limitierten Kaufoption unterzeichnet, die das Unternehmen nun gezogen hat. "Ausschlaggebend waren dabei zum einen die attraktiven Konditionen und die durch den Erwerb langfristig besser planbaren Betriebskosten, zum anderen die verkehrstechnisch hervorragende überregionale Anbindung u.a. an die Autobahnen BAB 46 und 59 und damit die optimale Erreichbarkeit für Kunden und Mitarbeiter“, erläutert Jan Schmitz, stellvertretender Leiter des für den Verkauf verantwortlichen Düsseldorfer Investmentteams von Aengevelt.



Projektentwickler kauft Entwicklungsgrundstück im Zooviertel

Im Zooviertel konnte das Maklerhaus zudem im Auftrag einer Immobilien GmbH den Verkauf eines Entwicklungsgrundstückes für einen siebenstelligen Eurobetrag realisieren. Der regional agierende Projektentwickler plant hier eine Wohnbebauung mit insgesamt rd. 1.700 m² Wohnfläche. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Das Zooviertel ist ein sehr gefragter und etablierter Wohnstandort in Düsseldorf. Entsprechend handelt es sich bei dem Grundstück um eine Rarität und seltene Gelegenheit für eine Neubauentwicklung in diesem Quartier. Das hat der erfahrene Projektentwickler sofort erkannt und sich das Entwicklungsareal gezielt gesichert“, so Jan Schmitz.