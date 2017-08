Aengevelt vermittelt Büroflächen und Gewerbeinvestment in Düsseldorf. Die China Visa Service Center (Germany) GmbH hat im Rahmen der Unternehmensexpansion einen geeigneten Standort in Düsseldorf gemietet. Rund 370 m² Bürofläche mietet die Firma in dem modernen Bürogebäude “Pempelforter Straße 50“ in der Düsseldorfer Innenstadt. Eigentümer ist ein von Commodus Real Estate Capital verwalteter Immobilien-Fonds. Commodus wurde bei der Vermietung durch die DW Real Estate GmbH unterstützt. Mietbeginn ist der 01. August 2017.

Immobiliengesellschaft verkauft Gewerbeinvestment mit 2.600 m²

Eine Immobiliengesellschaft hat ein nahezu vollvermietetes Gewerbeobjekt mit rd. 1.800 m² Handels- sowie rd. 800 m² Büro- und Praxisfläche im Süden von Düsseldorf für einen siebenstelligen Euro-Betrag an einen Privatinvestor verkauft, der die Liegenschaft zur langfristigen Bestandshaltung erworben hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 7,8% p.a. angegeben.