Investoreninteresse in Leipzig weiterhin ungebremst

Der Investmentmarkt zeigt sich laut Aengevelt trotz Rückgang weiterhin dynamisch. Der Geldumsatz lag 2019 weit über dem Durchschnitt. Jedoch treibt das knappe Angebot die Preise in die Höhe und lässt die Spitzenrenditen weiter sinken. Diese hohe Marktdynamik wird wohl auch 2020 weiter anhalten.

.

Investmentmarkt: Hohe Nachfrage, großvolumige Transaktionen fehlen

Das Transaktionsvolumen am gesamten Leipziger Investmentmarkt (Wohn- und Gewerbeinvestments inkl. Share-Deals) bleibt 2019 deutlich unter dem Niveau der vier transaktionsstarken Vorjahre (jeweils um rd. 2 Mrd. Euro). Der Wert wird indessen das Zehnjahres-Mittel (2009-2018: 1,2 Mrd. Euro) weit übertreffen. „Es fehlt mittlerweile an nachfragegerechten Immobilien-Angeboten, insbesondere im großvolumigen Bereich“, begründet Ullrich Müller, Leiter der Aengevelt Niederlassung Leipzig, den Umsatzrückgang. „Grundsätzlich ist das Investoreninteresse am Leipziger Immobilienmarkt weiterhin groß und zeugt von der positiven Entwicklung der Stadt hin zu einem Ort, in dem Menschen leben und arbeiten wollen. Das zieht gut ausgebildete Arbeitskräfte und Unternehmen an und führt zu einer positiven Wirtschaftsstabilität.“



Die hohe Investoren-Nachfrage sieht Ullrich Müller auch in der weiteren Renditekompression bestätigt: „So beobachten wir im Büro-Segment im laufenden Jahr einen deutlichen Rückgang der Spitzenrendite um 50 Basispunkte auf aktuell 3,8 % p.a. Bei Geschäftshäusern in topp Citylagen sowie Mehrfamilienhäusern gab die Spitzenrendite um jeweils 20 Basispunkte auf 3,6 % p.a. bzw. 3,5 % p.a. nach. Hinsichtlich der Spitzenrenditen prognostiziert Müller für 2020 für topp Büroobjekte ein weiteres Absinken auf 3,6 % p.a., für Geschäftshäuser und Wohninvestments auf 3,5 % p.a. bzw. 3,4 % p.a.



Ausblick 2020

Der Anlagedruck bleibt durch das weiterhin geringe Zinsniveau und die expansive Geldpolitik in Europa sehr hoch. Damit bleiben Immobilieninvestments in Deutschland auf der Agenda nationaler und internationaler Kapitalanleger. Neben den Big Seven stehen dabei insbesondere auch prosperierende B-Städte wie Leipzig im Fokus.



Insgesamt erwartet Aengevelt deshalb für 2020 ein weiterhin dynamisches Geschehen am Leipziger Investmentmarkt, das allerdings durch ein sich weiter verknappendes Marktangebot und eine allmähliche Wirtschaftseintrübung beeinflusst wird. Auch wenn sich die Auswirkungen nicht exakt abschätzen lassen, geht Ullrich Müller für 2020 von einem erneut deutlich überdurchschnittlichen Transaktionsvolumen am Leipziger Markt für Immobilieninvestments aus.