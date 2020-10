Aengevelt siedelt ukrainischen Spielehersteller Gunzilla neu in Frankfurt an

Der international agierende Videospiel-Entwickler Gunzilla Games GmbH mit Hauptsitz in Kiew und einer weiteren Niederlassung in Los Angeles suchte für den Eintritt in den deutschen Markt eine repräsentative Bürofläche in Frankfurt. Aengevelt vermittelt dazu einen Mietvertragsabschluss über knapp 450 m² Bürofläche in dem umfassend sanierten Bürokomplex Westend Carée, Grüneburgweg 14-18, in Frankfurt-Westend. Die Flächen sollen zu Jahresbeginn bezogen werden. Eigentümer der Liegenschaft mit über 30.000 m² Mietfläche ist seit Anfang des Jahres eine Gesellschaft der Publity AG [Auf das Centurion folgt das Westend Carree].

„Mit der Spezialisierung auf Triple-A Videospiele für PC sowie die im November erscheinende neue Spielkonsolen-Generation benötigte das Unternehmen ein neues Entwicklungsstudio mit hohem Ausstattungsstandard und bester IT-Infrastruktur. Aengevelt stellte dem Spiele-Entwickler das passende, am Markt verfügbare Angebot transparent vor und begleitete ihn bei den Vertragsverhandlungen in der von Anfang an favorisierten, innenstadtnahen Immobilie. Zusätzlich stimmten wir die Um- und Ausbauleistungen zwischen Eigentümer und Mieter ab. Damit erhält das Unternehmen den bestmöglichen Start für seinen Markteintritt in Deutschland“, erläutert Viktor Muthesius, Leiter Gewerbliche Vermietung von Aengevelt Frankfurt.