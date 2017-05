Aegnevelt vermittelt den Verkauf von fünf Einzelhandelsimmobilien

Aengevelt hat in den letzten zwei Monaten bundesweit fünf Einzelhandelsimmobilen vermittelt. Darunter befinden sich ein Fachmarkt, ein Einkaufszentrum und zwei Nahversorgungsmärkte.

Fachmarkt mit rd. 3.100 m² in Berlin

In Berlin-Lichtenrade hat ein norddeutsches Family Office einen vollvermieteten Fachmarkt mit rd. 3.100 m² Mietfläche für einen siebenstelligen Euro-Betrag zur Erweiterung seines bundesweiten Einzelhandelsportfolios erworben. Die Liegenschaft, die langfristig an einen Einzelhandels-Vollsortimenter (ohne Lebensmittel) vermietet ist, befindet sich in guter Frequenz- und Stadtteillage von Lichtenrade. Verkäufer ist eine deutsche Immobiliengesellschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit deutlich über 8% p.a. angegeben.



„Aufgrund der hohen Investorennachfrage nach Immobilien in der Bundeshauptstadt sind die Spitzenrenditen für Geschäftshäuser in Berlin mittlerweile auf 3,3% p.a. gesunken, nur in München und Frankfurt sind sie mit 2,9% bzw. 3,2% noch niedriger. Und auch im Fachmarktsegment liegen sie in der Spitze bei nur noch rd. 5,7% p.a.“, beschreibt Peter Starke, Leiter der Niederlassung Aengevelt Berlin und Sprecher der Sparte Investment & Development, die Situation am Berliner Investmentmarkt und führt weiter aus: „Dessen ungeachtet gibt es sie aber noch, die höherrentierlichen Anlagemöglichkeiten in Berlin: Die Chancen liegen – wie im vorliegenden Fall – in den Stadtteilen, die in Berlin z.T. die Größe kompletter Mittel- bis Großstädte haben und damit über frequenz- und kaufkraftstarke Mikro-Einzelhandelslagen verfügen. Hier finden Investoren – gut beraten von Experten mit lokalem Markt-Knowhow – nachhaltige Anlageimmobilien mit einer deutlich höheren Verzinsung. Das ist der große Vorteil Berlins: Die Stadt bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelhandelslagen von High End über Mainstream und Trendlagen bis hin zu einer Vielzahl von Nahversorgungszentren für den täglichen Bedarf und damit auch ein breites Angebot an Einzelhandels-Investments. Man muss allerdings wissen, wo.“



Verkauf von zwei Immobilien mit rd. 11.200 m² in Hessen

Das Marklerhaus vermittelte außerdem in einer hessischen Mittelstadt nördlich von Gießen den Verkauf eines innerstädtischen Einkaufszentrums für einen siebenstelligen Euro-Betrag an einen institutionellen Investor, der die Liegenschaft zur Bestandshaltung erworben hat. Hauptmieter sind ein Einzelhandels-Vollsortimenter (ohne Lebensmittel) und ein Textil-Filialist. Verkäufer der Liegenschaft mit rd. 7.500 m² Mietfläche ist ein Privatinvestor. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit über 8% p.a. angegeben.



Darüber hinaus hat ein auf Revitalisierung spezialisierter deutscher Entwickler in einer hessischen Mittelstadt westlich von Kassel eine innerstädtische Einzelhandelsliegenschaft mit Modernisierungsbedarf und Teilleerstand für einen siebenstelligen Euro-Betrag erworben. Verkäufer der Liegenschaft mit rd. 3.700 m² Mietfläche ist eine deutsche Immobiliengesellschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit 10% p.a. vor Modernisierung angegeben.



Nahversorgungsmärkte in Lübeck und Wittenberg

Der Verkauf eines Nahversorgungsmarktes in Lübeck wurde im Exklusivauftrag des Eigentümers, einer angelsächsischen Investorengruppe, mittels langfristigem Erbbaurecht an einen bundesweit tätigen Lebensmittel-Discounter, der die Liegenschaft bisher als Mieter nutzt und sie von rd. 800 m² auf über 1.000 m² Handelsfläche erweitern wird.



„Ausschlaggebend für den Erwerb waren für den Käufer neben der attraktiven Rendite und den Wertschöpfungspotentialen die Top-Innenstadtlage der Liegenschaft und die sich daraus ergebende nachhaltige Vermietungsmöglichkeit nach Modernisierung verbunden mit moderaten Mietsteigerungsmöglichkeiten. Entsprechend wurde der Teilleerstand nicht als Hinderungsgrund, sondern als Chance bewertet“, erläutert Marc Retzlaff, Investmentexperte von Aengevelt Berlin.



Außerdem vermittelte Aengevelt im Auftrag des Eigentümers, eines Privatinvestors, den Verkauf eines Nahversorgungsmarktes in der sachsen-anhaltinischen Lutherstadt Wittenberg an einen bundesweit tätigen Lebensmittel-Discounter, der die Liegenschaft bisher als Mieter nutzt und sie von rd. 800 m² auf über 1.000 m² Handelsfläche erweitern wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Eigentümer trennt sich im Rahmen von Portfolio-Umstrukturierungen von der Liegenschaft und hat dabei die aktuell gute Marktphase auch für Objekte in Klein- und Mittelstädten zur Optimierung des Verkaufspreises genutzt.