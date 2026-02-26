Aedifion wächst rasant und spart 5.600 Tonnen CO₂ ein

Das Kölner PropTech Aedifion meldet für 2025 ein Umsatzwachstum von 86 %, 18 Neukunden und eine verdoppelte internationale Projektzahl. Mit KI-gestützten Lösungen treibt das Unternehmen die Plattformisierung des Gebäudebetriebs voran – finanziert durch 17 Mio. Euro frisches Kapital.



.

Die Aedifion hat 2025 ihren Wachstumskurs deutlich beschleunigt. Der Umsatz stieg um 86 %, die Kundenzahl erhöhte sich durch 18 Neuabschlüsse auf 113 Unternehmen. Insgesamt betreut das Unternehmen nun 582 gewerblich genutzte Immobilien mit rund 9,6 Mio. m² in Deutschland und zehn weiteren Ländern. Zu den Auftraggebern zählen unter anderem BNP Paribas REIM, AEW Invest, Art-Invest Real Estate sowie Strabag Property and Facility Services und Henkel.



„Der Gebäudebetrieb steht vor einem grundlegenden Wandel: Digitalisierung, KI-gestützte Plattformlösungen und insbesondere die generative KI werden zunehmend Voraussetzung für wirtschaftlichen, gesetzeskonformen und resilienten Immobilienbetrieb. Dass wir 2025 erneut deutlich wachsen konnten, zeigt, wie groß dieser Bedarf an integrierten, datenbasierten Lösungen im Markt ist“, kommentiert Dr.-Ing. Johannes Fütterer, CEO der Aedifion GmbH.



Durch datenbasierte Optimierung des technischen Gebäudebetriebs wurden laut des Unternehmens in 2025 rund 5.600 Tonnen CO₂ eingespart. Treiber sind reduzierte Energieverbräuche, effizientere Instandhaltung und KI-gestützte Steuerung. Mit „aedifion.dynamics“ brachte das Unternehmen eine Lösung zur Stromkostenoptimierung via Demand Side Management auf den Markt. Ein generativer KI-Assistent ergänzt die Plattform und soll 2026 flächendeckend ausgerollt werden.



Ein weiterer Meilenstein war eine Series-B-Finanzierung über 17 Mio. Euro unter Führung von Lead-Investor Eurazeo. Bestandsinvestor Drees & Sommer erhöhte sein Engagement deutlich, weitere Investoren wie World Fund, das Family Office Hopp, BitStone Capital sowie Phoenix Contact Innovation Ventures, Momeni Ventures, Bauwens Capital und Lartis beteiligten sich erneut. Mit dem Kapital forciert Aedifion die europäische Expansion – 2025 verdoppelte sich die Zahl internationaler Projekte. Neue Märkte sind unter anderem Frankreich und Großbritannien.

