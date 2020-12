Aedifica und Specht starten in die 4. Phase

Der belgische REIT Aedifica und die Specht Gruppe schließen die 4. Phase ihrer Kooperationsvereinbarung mit der Errichtung von vier Pflegecampussen ab. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rd. 70 Millionen. Am 16. Dezember 2020 hat der Investor die Baugrundstücke erworben, auf denen die vier Pflegeimmobilien von der Specht Gruppe errichtet werden. Zum gleichen Zeitpunkt schloss Aedifica Vereinbarungen mit der Residenz Baugesellschaft, einem Unternehmen der Specht Gruppe, das den Bau der vier Pflegecampus zu einem garantierten Budget realisieren wird.

.

“Wir freuen uns, die Erfüllung der vierten und letzten Phase der ersten Kooperationsvereinbarung von Aedifica mit der Specht Gruppe anzukündigen. Seit der Unterzeichnung der ersten Vereinbarung 2017 wurden bereits vier nagelneue Pflegecampus fertiggestellt, und gegen Ende 2022 werden noch 12 weitere Campus folgen. In dieser vierten Phase wird Aedifica rd. 70 Millionen Euro in die Entwicklung von 4 Campus an Spitzenstandorten investieren, die zusammen rd. 491 Bewohner beherbergen und ergänzende Pflegefunktionen kombinieren werden. Wir blicken in die Zukunft, um diese fruchtbare Zusammenarbeit mit der Specht Gruppe im Rahmen der zweiten Kooperationsvereinbarung zum Bau von 10 zusätzlichen Pflegecampus fortzusetzen, welche wir im vergangenen September angekündigt haben”, so Stefaan Gielens, CEO von Aedifica.



“Mit dieser Transaktion verwirklichen Aedifica und Specht Gruppe den letzten Teil ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit zur Entwicklung von 16 zukunftssicheren Pflegecampus. Aufgrund der positiven Erfahrungen innerhalb dieses Kooperationsverbunds, der durch Emvia als ausgezeichneten Pflegeanbieter ergänzt wurde, vereinbarten Aedifica und die Specht Gruppe im vergangenen September, ihre Kooperation fortzusetzen und nochmals 10 Pflegecampus zu entwickeln. Nachdem nun diese aktuelle Transaktion abgeschlossen wurde, können wir uns noch mehr auf die kommenden Entwicklungsprojekte konzentrieren, die dem deutschen Pflegesystem weitere dringend benötigte Kapazitäten verschaffen werden”, ergänzt Heinz Beekmann, Country Manager von Aedifica Deutschland.



Visualisierung des geplanten Pflegeheims in Cuxhaven. © Specht Gruppe Die vier Grundstücke liegen in Cuxhaven, Gera, Gummersbach und Schwerin. Alle Campusse richten sich an Senioren mit hohem Pflegebedarf (Pflegeheim), während die Pflegecampusse in Gera und Gummersbach auch Senioren, die selbständig wohnen und bei Bedarf Pflege- und andere Dienstleistungen beanspruchen möchten (Betreutes Wohnen), beherbergen werden. Außerdem wird der Pflegecampus in Gummersbach noch über ein Tagespflegezentrum für Senioren verfügen. Die Gebäude werden eine Gesamtkapazität von 491 Einheiten haben. Alle Entwicklungsprojekte werden erwartungsgemäß gegen Ende 2022 fertiggestellt sein. Die Bauarbeiten an den Pflegecampus in Cuxhaven wurden bereits begonnen, die Arbeiten in Gera, Gummersbach und Schwerin starten in Kürze.



Standort-Übersicht Ort Baugrundstück (in Mio. €) Entwicklung (in Mio. €) Fertigstellung Einheiten Cuxhaven 1 17 Q4 2021 120 Gera 0,5 16 Q4 2022 101 Gummersbach 2 22 Q4 2022 137 Schwerin 0,5 11 Q4 2022 87

Nach der Fertigstellung der Bauarbeiten werden die Pflegecampussse in Cuxhaven und Schwerin durch die Emvia Living-Gruppe betrieben, einem privaten deutschen Seniorenpflege-Anbieter. Die Gruppe betreibt bereits mehr als 5.800 Einheiten an 50 Standorten und beschäftigt mehr als 3.200 Mitarbeiter. Emvia Living ist bereits Betreiber von mehreren Aedifica-Standorten und wird auch den Betrieb anderer Pflegecampus übernehmen, welche Aedifica mit der Specht Gruppe errichtet.Die Pflegecampus in Gera und Gummersbach werden durch professionelle und erfahrene Pflegeanbieter betrieben, die zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgemacht werden.Die Gebäude werden auf der Grundlage langfristiger, unkündbarer Dach-und-Fach-Mietverträge mit einer Laufzeit von 30 Jahren vermietet. Ihre Wartung wird durch eine auf 15 Jahre befristete „Triple Net“ Garantie abgesichert. Die Bruttoanfangsrenditen werden nach dem Abschluss der Bauarbeiten mehr als 5% betragen.