Aedifica schließt Renovierung „Am Stadtpark“ in Berlin ab

Aedifica hat im ersten Quartal 2023 insgesamt neun Projekte in Europa fertiggestellt [wir berichteten]. Darunter auch die umfassende Renovierung des Vitanas Senioren Centrum Am Stadtpark in Berlin. Aedifica hatte das Pflegeheim in der Stindestraße 31 im Jahr 2019 im Rahmen eines Portfolio-Deals erworben und für sieben Millionen Euro umfangreiche Maßnahmen durchgeführt [wir berichteten]. Diese sind nun laut des belgischen Investors erfolgreich im ersten Quartal abgeschlossen worden.



Das mit Abstand größte Projekt im ersten Quartal war hierzulande aber der Pflegecampus in Sehnde. Mit einem Investitionsvolumen von 12 Millionen Euro ist am Kurt-Lau-Weg 6 ein Pflegeheim mit 90 Plätzen entstanden. Als Betreiber ist Emvia Living an Bord - ebenso wie in Langwedel. Für beide Häuser hat Emvia einen Mietvertrag über 30 Jahre unterzeichnet. Das Investitionsvolumen für den zweiten Abschnitt des Seniorenquartiers Langwedel beziffert Aedifica mit drei Millionen Euro.