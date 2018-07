Aedifica kauft vier weitere Pflegeheime für 19 Millionen Euro

Aedifica hat vier weitere Pflegeheimimmobilien mit einer Kapazität für insgesamt 221 Bewohner erworben. Die Immobilien liegen im niedersächsischem Bad Sachsa. Der Kaufpreis beträgt 19 Millionen Euro, was einer Bruttoanfangsrendite von rund 7% entspricht.

.

Die erste Immobilie hat eine Kapazität von 70 Einheiten für Senioren mit hohem Pflegebedarf, die zweite Immobilie hat eine Kapazität von 64 Einheiten für Personen mit schweren neurologischen Schädigungen oder psychischen Problemen, die dritte und vierte Immobilie haben jeweils eine Kapazität von 74 und 13 Einheiten für Personen mit psychischen Problemen. Der Kaufpreis beträgt 19 Millionen Euro.



Die Immobilien werden von einer Einheit der Argentum Holding GmbH betrieben, ein privater deutscher Betreiber im Pflegeheimsektor. Die Immobilien werden auf Grundlage eines langfristigen, unkündbaren Dach-und-Fach-Mietvertrages mit einer Laufzeit von 30 Jahren vermietet.



“Aedifica freut sich, das Wachstum seines deutschen Portfolios von Pflegeimmobilien fortzusetzen mit dem Erwerb von vier Pflegeheimen in Betrieb. Eine Immobilie richtet sich an Senioren mit hohem Pflegebedarf. Die drei anderen Immobilien beherbergen Personen mit schweren neurologischen Schädigungen oder psychischen Problemen und bieten daher eine Diversifizierung in einem anderen Gesundheitsimmobiliensegment als Seniorenheime. Diese Transaktion läutet außerdem die Zusammenarbeit mit einem weiteren Betreiber ein. Weitere Investitionen werden folgen,” kommentierte Stefaan Gielens, CEO von Aedifica.