Aedifica kauft Pflegeheim-Portfolio von Azurit für 245 Mio. Euro

Am 31. März 2021 unterzeichnete Aedifica eine Vereinbarung mit der Azurit Gruppe zum Erwerb von 19 in Betrieb befindlichen Pflegeheimen in Deutschland. Die Gesamtinvestition für die Transaktion beläuft sich laut des belgischen REITs auf ca. 245 Millionen Euro. Die Bruttoanfangsrendite beträgt ca. 5%.

Die 19 Pflegeheime befinden sich in 17 Gemeinden, die über sieben verschiedene deutsche Bundesländer verteilt sind (Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen), und weisen eine gute geografische Verteilung auf. Die Standorte bieten maximal 2.243 Bewohnern Platz (2.222 Einheiten für Senioren mit hohem Pflegebedarf und 21 Einheiten für Senioren, die selbständig wohnen und bei Bedarf andere Dienstleistungen beanspruchen möchten). Der vereinbarte Kaufpreis beträgt ca. 245 Millionen Euro. Die Pflegeheime werden auf der Grundlage neuer langfristiger, unkündbarer Dach-und-Fach-Mietverträge mit einer Laufzeit von 25 Jahren vermietet. Die neue Mietperiode beginnt am Datum der Akquisition durch Aedifica.



“Aedifica ist erfreut, das Wachstum ihres deutschen Pflegeimmobilien-Bestandes mit der Akquisition eines großen Portfolios von Pflegeheimen fortzusetzen, welche wir in enger Zusammenarbeit mit dem Betreiber Azurit-Gruppe ankaufen können. Wir investieren ca. 245 Millionen Euro in die Akquisition von 19 Pflegestandorten, die maximal 2.243 Senioren beherbergen werden. Nach dem Abschluss dieser Transaktion im Laufe der nächsten Monate wird das deutsche Pflegeimmobilien-Portfolio von Aedifica 2021 voraussichtlich die Marke von einer Milliarde Euro überschreiten”, kommentiert Stefaan Gielens, CEO von Aedifica.



Die Baujahre oder Sanierung der Pflegeheime in diesem Portfolio liegen zwischen den Jahren 1990 bis 2017. Laut des neuen Eigentümers genießt das Portfolio dank des hohen Instandhaltungsniveaus sowie der verschiedenen Renovierungs-, Umbau-, Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die im Laufe der Jahre bereits ausgeführt wurden, über einen guten technischen Allgemeinzustand.



Zum Portfolio gehören folgende Häuser:

• Azurit Seniorenzentrum Haus Asam in der Gottfried-Gruber-Straße 1 in Rohr (168)

• Azurit Seniorenzentrum Laaberg in „Zum Laaberg 2“ in Tann-Eiberg (105)

• Azurit Seniorenzentrum Grünstadt in der Sausenheimer Straße 24 in Grünstadt (140)

• Azurit Seniorenzentrum Berghof in „Heringerloh 14“ in Rinteln (78)

• Azurit Seniorenzentrum Abundus in der Wieninger Straße 4 in Fürstenzell (150)

• Azurit Seniorenzentrum Bad Höhenstadt in „Bad Höhenstadt 123“ in Fürstenzell (95)

• Azurit Seniorenzentrum Hutthurm in der Kaltenecker Straße 10 in Hutthurm (108)

• Azurit Seniorenzentrum Gensingen in der Alzeyer Straße 29 in Gensingen (144)

• ATV Seniorenresidenz Lemförde in „Am Burggraben 13“ in Lemförde (85)

• Azurit Seniorenzentrum Hildegardis in „Zur Holzwiese 7“ in Langenbach (205)

• Azurit Pflegezentrum Wiesengrund In der Steinhecke 4a in Langenbach (52)

• Azurit Seniorenzentrum Großalmerode in der Kasseler Straße 68 in Großalmerode (83)

• Azurit Seniorenzentrum Bad Köstritz Thüringen Werner-Sylten-Straße 11 in Bad Köstritz 196

• Azurit Seniorenzentrum Talblick in der Siegfriedstraße 35 in der Grasellenbach (95)

• Azurit Seniorenzentrum Birken in der Freiheitsstraße 9-11 in Birken-Honigsessen (83)

• Azurit Seniorenzentrum Altes Kloster in der Klosterstraße 6 in Much (80)

• Azurit Seniorenzentrum Alte Zwirnerei in der Weststraße 14 in Gersdorf (104)

• Azurit Seniorenzentrum St. Benedikt in der „Waldesruh 1“ in Passau/Heining (124)

• Azurit Seniorenzentrum Sörgenloch „An der Residenz 2“ in Sörgenloch (148)