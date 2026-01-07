Aedifica investiert im Endspurt 110 Mio. Euro, 20,5 Mio. in Deutschland

Im Jahresendspurt hat Aedifica sein europäisches Portfolio durch Investitionen in Höhe von insgesamt 108,5 Millionen Euro in sechs Pflegeimmobilien erweitert und damit sein Investitionsziel für das Jahr deutlich übertroffen. Zwei der Immobilien befinden sich in Deutschland: eine in Hamburg und eine in Lüneburg. Auf diese entfällt ein Investitionsvolumen von 20,5 Millionen Euro.

.

„Aedifica baut sein Gesundheitsportfolio weiter aus und investiert fast 110 Millionen Euro in sechs Pflegeimmobilien mit attraktiven Renditen. Vor Abschluss des Jahres 2025 haben wir unsere Entwicklungspipeline um drei neue Projekte mit einem Investitionsvolumen von 76 Millionen Euro erweitert. Nach ihrer Fertigstellung werden diese hochwertigen, zukunftssicheren Gebäude unser Portfolio weiter stärken und attraktive Renditen erzielen. Darüber hinaus haben wir 33 Millionen Euro in drei Pflegeheime mit attraktiven Renditen investiert. Aedifica hatte sich für 2025 ein Investitionsziel von 250 Millionen Euro gesetzt. Nach der Bekanntgabe dieser Projekte und Akquisitionen haben wir dieses Ziel übertroffen und neue Investitionen und Projekte im Wert von 293 Millionen Euro realisiert. Auch im Jahr 2026 werden wir weiterhin fleißig daran arbeiten, unsere strategischen Ziele zu erreichen“, sagte Stefaan Gielens, CEO von Aedifica.



Bei den beiden deutschen Immobilien in Hamburg und Lüneburg handelt es sich - wie bei der niederländischen - um zwei Bestandsimmobilien.



Das Pflegeheim am Kapellenweg 103 in Hamburg-Harburg wird von DoreaFamilie betrieben. Das 2005 erbaute dreistöckige Gebäude bietet 107 Bewohnern hochwertige Unterkünfte mit eigenem Bad, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind, die eine kontinuierliche Pflege benötigen. Die Immobilie wurde kürzlich mit einer neuen Heizungsanlage und zwei Wärmepumpen modernisiert, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und die Umweltbilanz verbessert wurde. Das Pflegeheim ist auf Basis eines Double-Net-Mietvertrags mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von ca. 20 Jahren an die Agitalis GmbH (Doreafamilie) vermietet. Der REIT investierte rund 10 Millionen Euro in den Erwerb. Die Eigentumsübertragung erfolgte am 31. Dezember 2025.



Das Seniorenheim „Seniorenheim an der Alten Saline“ befindet sich in der Vor der Sülze 1 in einem Wohngebiet in der Nähe des Stadtzentrums von Lüneburg (ca. 76.000 Einwohner) in Niedersachsen. Das 2007 fertiggestellte dreistöckige Seniorenheim bietet Platz für 109 Bewohner in Zimmern mit eigenem Bad, die für ältere Menschen konzipiert sind, die eine kontinuierliche Pflege benötigen. Die Immobilie wird von der Argentum-Gruppe betrieben. Der private deutsche Pflegeanbieter mit über fünfzehnjähriger Erfahrung betreibt sechs weitere Pflegeheime, die sich im Besitz von Aedifica befinden, im Rahmen langfristiger Mietverträge. Das Pflegeheim in Lüneburg ist auf der Grundlage eines Double-Net-Mietvertrags mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von ca. 23,5 Jahren vermietet. Der REIT investierte rund 10,5 Millionen Euro in den Erwerb. Die Eigentumsübertragung erfolgte ebenfalls am 31. Dezember 2025.



Darüber hinaus erwarb das Unternehmen noch eine Bestandsimmobilie in den Niederlanden. Der in 2024 eröffnete „De Kroon Gesundheitscampus “ liegt in Dronten. Der Campus besteht aus einem Pflegeheim, einem medizinischen Zentrum, einer Zahnarztpraxis und einer kleinen Verkaufsfläche. Zusätzlich zum Pflegekomplex umfasst der Komplex eine Reihe von Wohnapartments, die nicht Teil der Transaktion sind.



Bei den anderen drei Transaktionen handelt es sich um Forward Funding Deals in Belgien und Irland auf die ein Investitionsvolumen von 75,5 Millionen Euro entfallen. In Tessenderlo-Ham (Belgien) plant der REIT die Erweiterung und Renovierung des Pflegeheims „Coham“, das 2016 erworben wurde. Coham wird von Korian Belgium, einem Unternehmen der Clariane-Gruppe, auf der Grundlage eines Triple-Net-Mietvertrags betrieben, der nach Abschluss aller Arbeiten um 20 Jahre verlängert wird. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen werden die Arbeiten in Abhängigkeit vom Baufortschritt in Raten finanziert.



Im Großraum Dublin wird der REIT rund 34 Millionen Euro in den Bau eines hochwertigen, zweckgebundenen Pflegeheims in Crumlin investieren, einem Vorort in der Nähe des Stadtzentrums der Hauptstadt. Aedifica hat das Grundstück im Jahr 2022 erworben. Am 24. Dezember 2025 unterzeichnete das Unternehmen die Entwicklungsverträge, um im ersten Quartal 2026 mit dem Bau zu beginnen. Die Bauarbeiten werden in Raten finanziert, abhängig vom Fortschritt der Arbeiten. Das Pflegeheim bietet Platz für bis zu 151 Bewohner. Nach Fertigstellung wird die Immobilie von Bartra Healthcare im Rahmen eines 25-jährigen Triple-Net-Mietvertrags betrieben.



Zusätzlich zu der Investition in Crumlin investiert das Unternehmen rund 25 Millionen Euro in die Entwicklung eines Pflegeheims mit 109 Zimmern in Kilcoole, 30 km südlich des Stadtzentrums von Dublin. Der Kaufvertrag für das Grundstück und der Entwicklungsvertrag wurden am 19. Dezember 2025 unterzeichnet. Nach Fertigstellung im dritten Quartal 2027 wird Muskerry das Pflegeheim auf der Grundlage eines neuen 30-jährigen Triple-Net-Mietvertrags betreiben.