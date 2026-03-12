Aedifica hält nach Kapitalerhöhung 79,57 % der Cofinimmo-Anteile

Der belgische REIT Aedifica hat kürzlich die erste Annahmefrist seines Umtauschangebots für Cofinimmo-Aktien erfolgreich abgeschlossen. Mit 79,57 % der Anteile überschreitet Aedifica die Dreiviertelschwelle deutlich – eine Wiederöffnung des Angebots entfällt. Die formelle Verschmelzung durch Absorption läuft an. Sollte sie abgeschlossen werden, entsteht Europas größter börsennotierter Healthcare-REIT mit einem kombinierten Portfolio von rund 12,1 Milliarden Euro.

Während der ersten Annahmefrist vom 30. Januar bis zum 2. März 2026 haben Cofinimmo-Aktionäre insgesamt 30.312.595 Aktien in das Umtauschangebot von Aedifica eingebracht. Dies entspricht einem Anteil von 79,57 % am Cofinimmo-Kapital. Da dieser Wert die gesetzlich relevante Dreiviertelschwelle der Stimmrechte überschreitet, hat Aedifica das Recht, die Verschmelzung durch Absorption von Cofinimmo auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von Cofinimmo zu beschließen – ohne dass eine Wiederöffnung des Angebots erforderlich wäre.



Am 10. März 2026 gab Aedifica die Ausgabe von 35.920.425 neuen Aedifica-Aktien bekannt, die an die andienenden Cofinimmo-Aktionäre ausgegeben wurden. Der Umtauschverhältnis betrug 1,185 neue Aedifica-Aktien je Cofinimmo-Aktie. Nach Ausschüttung der Dividenden beider Gesellschaften für das Geschäftsjahr 2025 im Mai 2026 wird das Verhältnis auf 1,1784 angepasst – da Cofinimmo eine höhere Dividende (5,20 Euro brutto) ausschüttet als Aedifica (4,00 Euro brutto). Jene Cofinimmo-Aktionäre, die das Angebot nicht angenommen haben, werden im Zuge der späteren Verschmelzung ebenfalls Aedifica-Aktien erhalten.



Rund sechs Wochen vor dem Abschluss der Annahmefrist hatte die belgische Wettbewerbsbehörde (BCA/BMA) am 21. Januar 2026 die Transaktion unter Auflagen freigegeben. Die Freigabe war die letzte noch ausstehende behördliche Genehmigung – Kartellbehörden in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich hatten bereits zuvor grünes Licht gegeben. Die belgische Behörde hatte den Prozess zuvor um rund drei Monate verzögert, nachdem ihre Untersuchungs- und Strafverfolgungsstelle im Juli 2025 ergänzende Informationen angefordert hatte.



Die Auflagen der BCA verpflichten Aedifica zur Veräußerung eines Portfolios belgischer Gesundheitsimmobilien im Wert von 300 Millionen Euro über mehrere Jahre. Ziel dieser Bedingung ist die Sicherstellung eines wettbewerbsfähigen Angebots auf dem belgischen Markt für Pflegeimmobilien. Aedifica hat sich zudem verpflichtet, die veräußerten Objekte für einen Zeitraum von zehn Jahren nicht zurückzuerwerben.



Die Fusion von Aedifica und Cofinimmo schafft einen neuen europäischen Branchenführer im Bereich börsennotierter Gesundheitsimmobilien. Das kombinierte Portfolio umfasst ein Bruttoimmobilienvermögen von rund 12,1 Milliarden Euro – verteilt auf insgesamt neun europäische Länder. Aedifica bringt 607 Standorte in Belgien, Deutschland, Finnland, Irland, den Niederlanden, Spanien und dem Vereinigten Königreich mit einem Portfoliowert von rund 6,1 Milliarden Euro mit. Cofinimmo ergänzt das Portfolio mit 1.146 Standorten in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich – bewertet mit rund 6 Milliarden Euro. In Deutschland wird das kombinierte Unternehmen nach Abschluss der Verschmelzung zu den größten institutionellen Eigentümern von Pflegeimmobilien in Deutschland zählen.



Mit der Ausgabe der neuen Aedifica-Aktien am 10. März 2026 ist der operative Meilenstein der Transaktion erreicht. Die formelle Verschmelzung durch Absorption – bei der Cofinimmo als eigenständige Gesellschaft erlischt und vollständig in Aedifica aufgeht – erfordert jedoch noch weitere Schritte: Die Zustimmung einer außerordentlichen Hauptversammlung von Cofinimmo ist erforderlich, zu der Aedifica als Mehrheitsaktionärin mit über 75 % der Stimmrechte einladen kann. Der Verschmelzungsprozess kann nach Einschätzung von Marktbeobachtern mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen. Bis zum rechtskräftigen Vollzug bleibt die Cofinimmo-Aktie an der Euronext Brüssel gelistet. Genaue Angaben zu den Kosten und den erwarteten Synergien der Fusion will Aedifica voraussichtlich Mitte 2026 veröffentlichen. Im neuen, elfköpfigen Aedifica-Verwaltungsrat sind neben Aedifica-Vertretern auch ehemalige Cofinimmo-Direktoren vertreten; CEO Stefaan Gielens bleibt alleiniger geschäftsführender Direktor.