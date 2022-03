Advita mietet 4.400 m² für neue Seniorenresidenz in Chemnitz

Noch vor Baustart hat die GRK-Gruppe in Chemnitz die Advita Pflegedienst GmbH als langfristigen Mieter für den avisierten Neubau mit 4.400 m² einer Seniorenresidenz als Teil der Projektentwicklung „Kulturpalast Chemnitz“ gewonnen. Vermieter ist die GRK ServiceWohnen GmbH, die seit Jahresanfang für das neue Geschäftsfeld Betreutes Wohnen und Pflegeimmobilien der Unternehmensgruppe zuständig ist. Der Globalmietvertrag ist bereits unterzeichnet.

.

„Wir sind froh, so rasch einen namhaften Betreiber gefunden zu haben. Die Zusammenarbeit mit der Advita gibt uns die Möglichkeit, die Projektentwicklung an diesem für uns besonders wichtigen Standort spürbar voranzutreiben“, sagt Markus Kopp, Geschäftsführer der GRK ServiceWohnen GmbH.



Die neue Seniorenwohnanlage aus der Feder des Büros Homuth+Trappe Architekten entsteht am Nordufer des Pelzmühlenteichs im Stadtteil Rabenstein. Vorgesehen sind drei parallel angeordnete Gebäude mit jeweils drei Etagen und zusammen circa 72 barrierefreien Wohneinheiten für Senioren sowie betreuungspflichtige- und pflegebedürftige ältere Menschen. Die Gesamtnutzfläche liegt bei etwa 4.400 m², zuzüglich einer parkähnlichen Außenanlage. Der Nutzungsbeginn ist für 2024 geplant.



Der Bedarf an altersgerechtem Wohnen in Chemnitz und der Region ist sehr hoch. Jüngste Studien zeigen, dass die Sachsenmetropole zu den deutschen Großstädten mit dem höchsten Durchschnittsalter aller Einwohner zählt. Laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung liegt das Durchschnittalter in Chemnitz zurzeit bei 46,9 Jahren.



Direkt neben der Seniorenresidenz befindet sich der Chemnitzer Kulturpalast, den die GRK-Gruppe seit Ende 2021 aufwendig und denkmalgerecht saniert [wir berichteten]. In den kommenden Jahren schafft der erfahrene Entwickler hier 64 Wohneinheiten mit zusammen über 5.600 m² in der ehemaligen Kulturstätte.