Advenis verstärkt AM-Team mit Michael Sosna

Michael Sosna

© Tobias Etzer

Ab dem 01. Januar verstärkt Michael Sosna den Asset-Management-Bereich von Advenis Germany. Der 26-jährige Immobilienspezialist kommt von der Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH zu Advenis Germany, die zur französischen Advenis SA Gruppe gehört.

In seiner neuen Rolle bei Advenis berichtet Michael Sosna an Martina Bruckmaier, die seit Herbst 2020 für alle Asset-Management-Services verantwortlich zeichnet, die Advenis Germany für eigene und fremde Immobilienbestände erbringt.



„Das Portfolio der von uns betreuten Immobilien in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf insgesamt 32 Objekte mit einem Volumen von 900 Mio. Euro Assets under Management gewachsen. Im Zuge der Corona-Krise hat sich das Nutzerverhalten in allen Asset-Klassen verändert. Daher sind aktives Asset Management, die Arbeit an der Immobilie und der enge Austausch mit den Mietern wichtiger denn je. Wir sind froh, gleich zu Jahresbeginn dynamische Verstärkung an wichtiger Stelle zu erhalten und planen im Zuge des weiteren Geschäftsausbaus in Deutschland weitere Neueinstellungen“, sagt Eva Welzenbach, Geschäftsführerin von Advenis Germany.



Michael Sosna besitzt aus früheren Tätigkeiten bei der Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH und der GEG German Estate Group AG einschlägige Immobilien-Erfahrung im Asset Management von Gewerbeimmobilien (u.a. Office & Retail). Er hält einen Bachelor Abschluss im Immobilienmanagement (B.Eng.) von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden.



An anderer Stelle hat sich Advenis Germany ebenfalls personell verstärkt: In der Property-Management-Sparte des Immobilien Managers startete zum 1. Januar auch Felix Rudolph. Der Immobilienökonom mit Property Management und IT-Background wird Advenis dabei unterstützen, die Effizienz im Property Management insbesondere durch die kontinuierliche Digitalisierung zu erhöhen.