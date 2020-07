Advenis REIM kauft Büroimmobilien für 140,5 Mio.

Die französische Advenis REIM hat in diesem Jahr bereits sechs deutsche Büroimmobilien für insgesamt 140,5 Mio. Euro für ihren offenen SCPI-Immobilienfonds Eurovalys erworben. In dieser Woche wechselte ein deutsches Büroimmobilien-Portfolio im Wert von 115 Mio. Euro in den Bestand der Franzosen. Verkäufer ist ein amerikanischer Investmentmanager. Vorausgegangen war dem Portfoliokauf bereits eine Einzeltransaktion im ersten Quartal. Für rund 25,5 Mio. Euro investierte der Fonds in Gaimersheim bei Ingolstadt. Der Bestand des Eurovalys wächst damit auf 22 deutsche Bürommobilien an.

.

Das neu übernommene Portfolio besteht aus fünf Büroimmobilien, von denen sich drei in Köln und zwei in Gelsenkirchen und und Mülheim an der Ruhr befinden. Eines der Objekte in Köln wurde mit einer Anteilsmehrheit von 94,9 Prozent im Rahmen eines Co-Investment mit Inovalis erworben. Die übrigen vier Objekte fließen zu 100 Prozent der Besitzanteile in den Eurovalys ein.



Die Vermietungsquote im akquirierten Portfolio liegt bei durchschnittlich 90 Prozent. Zu den meist langfristigen Mietern zählen namhafte Unternehmen aus dem Bildungsbereich, Versicherungswesen und Lebensmittelhandel sowie der öffentlichen Hand. Bei den Objekten scheint es sich um folgende Immobilien zu handeln:



• Ahstraße 2 in Gelsenkirchen mit einer Mietfläche von 12.212 m²

• Luxemburger Allee 4-8 in Mülheim mit einer Mietfläche von 16.583 m²

• Stolberger Straße 307-311 in Köln mit einer Mietfläche von 10.778 m²

• Widdersdorfer Straße 399 in Köln mit einer Mietfläche von 7.657 m²

• Edmund-Rumpler-Straße 6 in Köln mit einer Mietfläche von 14.611 m².



Bei der letzten Immobilie erwarb der SCPI Eurovalys lediglich 94,9% der Anteile an der SCI Edmund Rumpler, die restlichen 5,1 % übernahm die Inovalis Gruppe. Laut Advenis sollen rund für 33,2 Mio. Euro des Kaufpreises auf das Objekt Edmund Rumpler entfallen.



„Mit dem Erwerb dieses Portfolios haben wir einen wichtigen Grundstein für die Entwicklung des Eurovalys in den kommenden Jahren gelegt. Wir freuen uns, dass wir den Deal auf dem Höhepunkt der COVID 19-Krise innerhalb kürzester Zeit vollständig zum Abschluss bringen konnten. Im Zuge dieser Ankäufe hat der Fonds eine Kapitalerhöhung von 500 Mio. Euro auf 1 Mrd. Euro angekündigt“, sagt Eva Welzenbach, Geschäftsführerin von Advenis Real Estate Solutions.



Transaktion im ersten Quartal

Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie konnte Advenis bereits einen Gebäudekomplex in Gaimersheim bei Ingolstadt für 25,5 Mio. Euro - ebenfalls in Kooperation mit Inovalis - erwerben. Die in 2015 errichtete Büroimmobilie in der Dr.-Ludwig-Kraus-Straße 6 verfügt über eine Gesamtmietfläche von 9.153 m² und 231 Parkplätze. Die Immobilie ist aktuell an die beiden Unternehmen der Automobilbranche, die Elektronische Fahrwerks GmbH sowie die Akka DSO Gmbh, vermietet, die eine jährliche Gesamtmiete von rund 1,5 Millionen Euro generieren. Die Restlaufzeit der Mietverträge beträgt noch rund 5 Jahre.