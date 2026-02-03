Advenis holt Hyundai-nahe Gesellschaften ins Offenbacher Alpha Haus

Advenis Germany hat im Jahr 2025 mehrere langfristige Mietverträge mit Hyundai verbundenen Gesellschaften über insgesamt 3.124 m² Bürofläche im Büro- und Geschäftshaus „Alpha Haus“ in Offenbach abgeschlossen.

.

Das Alpha Haus gehört zum offenen Immobilienfonds SCI Eurovalys New Invest 6, der von Advenis Germany als Asset- und Property-Manager verwaltet wird. Die Mietverträge wurden mit jeweils fünfjähriger Laufzeit abgeschlossen und bilden den Kern einer insgesamt positiven Vermietungsentwicklung des Objekts im Jahr 2025.



„Die langfristige Entscheidung der Hyundai-nahen Gesellschaften für das Alpha Haus bestätigt die nachhaltige Positionierung der Immobilie und die Attraktivität des Standorts Offenbach-Kaiserlei“, sagt Eva Welzenbach, Geschäftsführerin von Advenis Germany.



Neben der Anmietung durch die Hyundai-nahen Gesellschaften konnten im Jahr 2025 weitere 263 m² Bürofläche an ein Unternehmen aus dem Facility-Management-Umfeld vermietet werden. Zudem wurde eine 217 m² große Retailfläche im Erdgeschoss an einen regionalen Einzelhändler vergeben. Sämtliche Abschlüsse erfolgten ohne Maklerbeteiligung. Parallel dazu wurden bestehende Mietverträge über 2.505 m² Bürofläche um weitere fünf Jahre verlängert.



„Mit der Kombination aus Neuvermietungen, Vertragsverlängerungen und der schrittweisen Belebung der Retailflächen konnten wir die Vermietungssituation im Objekt im Jahr 2025 deutlich stärken und langfristig absichern“, ergänzt Firat Durdu, Senior Asset Manager bei Advenis Germany.