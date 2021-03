Behörde mietet 5.000 m² im Airport Business Park Köln

Die Vollvermietung der Büroimmobilie Edmund-Rumpler-Straße 6 ist gesichert. Nach dem Auszug eines Unternehmens aus der Touristikbranche konnte die Lücke im Mieterbesatz nahtlos durch eine erfolgreich Anschlussvermietung mit einer Behörde geschlossen werden.

.

Advenis Germany hat off-market mit einer Behörde einen Mietvertrag über rund 5.000 m² Bürofläche und 77 KfZ-Stellplätzen abgeschlossen. Der Mieter wird die neuen Flächen voraussichtlich im 2. Quartal 2021 beziehen. Mit dem Abschluss dieses Mietvertrags wurde der bisherige Mieter aus der Touristikbranche aus dem Mietvertrag über die Mietflächen entlassen. Gleichzeitig bleibt die Immobilie in der Edmund-Rumpler-Straße 6 vollständig vermietet.



„Der erfolgreiche Mietvertragsabschluss auf lokalem Mietpreisniveau zeigt, dass neben solider baulicher Qualität vor allem eine hervorragende verkehrsinfrastrukturelle Lage und Anbindung schätzen. Der Standort des Gebäudes im Airport Business Park hat sich bei Mietern etabliert, für die kurze Wege zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten strategisch vorteilhaft sind“, sagt Robert Vrankic, zuständiger Asset Manager bei Advenis Germany.



Die Immobilie im Airport Business Park im Kölner Stadtteil Gremberghoven gehört seit Mitte letzten Jahres zum offenen SCPI-Immobilienfonds Eurovalys [wir berichteten]. Der Eurovalys wurde 2015 von der französischen Advenis REIM aufgelegt und investiert hauptsächlich in deutsche Büroimmobilien an den deutschen Top 7-Standorten. Das Fonds-Portfolio des SCPI Eurovalys umfasst derzeit insgesamt 25 Büroobjekte in Deutschland. Weitere Zukäufe sind geplant.