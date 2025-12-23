Advenis Germany schließt 2025 mit drei Transaktionen ab

Trotz verhaltener Marktstimmung konnte Advenis Germany im Jahr 2025 drei Transaktionen begleiten und ein betreutes Portfolio von 560.000 m² Mietfläche stabil führen. Die Assets under Management beliefen sich auf 1,2 Mrd. Euro. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit anhaltendem Druck im Vermietungsmarkt und setzt verstärkt auf Modernisierung und ESG-Kriterien.

.

Im Geschäftsjahr 2025 begleitete das Unternehmen Verkäufe unter anderem in Hannover und Neu-Isenburg. Zum Jahresende verantwortet das Unternehmen ein Portfolio mit rund 560.000 m² Mietfläche, realisierte rund 25.000 m² Vermietungsleistung und betreute Assets under Management in Höhe von rund 1,2 Mrd. Euro.



Vor dem Hintergrund eingeschränkter Marktliquidität und einer insgesamt verhaltenen Nachfrage lag der Fokus auf realistischen Bewertungen, aktiver Bestandssteuerung sowie der Prüfung ausgewählter Investmentopportunitäten. Parallel dazu wurden laut des Unternehmens interne Prozesse gezielt weiterentwickelt. Erste KI-gestützte Anwendungen befinden sich in der Implementierung – unter anderem in den Bereichen Investment, Buchhaltung und Property Management – mit dem Ziel, Entscheidungsprozesse datenbasiert zu unterstützen und operative Abläufe effizienter zu gestalten.



„2025 hat gezeigt, dass Transaktionen derzeit weniger durch Marktdynamik als durch aktives, pragmatisches Handeln möglich werden“, sagt Eva Welzenbach, Geschäftsführerin der Advenis Germany GmbH. „Eine realistische Einschätzung der Rahmenbedingungen und der klare Fokus auf die Qualität der Assets waren entscheidend.“



Über die erfolgreiche Repositionierung einer Single-Tenant-Immobilie in einer B-Lage im Großraum München wird Advenis Germany in Kürze detaillierter berichten. Das Projekt unterstreicht die wachsende Bedeutung von Asset-Strategien und aktiver Vermietungsarbeit insbesondere abseits klassischer Core-Lagen.



Für das Jahr 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin ein anspruchsvolles Marktumfeld. Zwei Themen stehen dabei im Vordergrund: Zum einen trifft die Vermietung auf eine weiterhin schwache Flächennachfrage, da die gedämpfte wirtschaftliche Entwicklung mögliche Rückkehrbewegungen ins Büro teilweise kompensiert. Zum anderen rückt die Zukunftsfähigkeit der Immobilienbestände stärker in den Fokus – insbesondere mit Blick auf technische Modernisierung, ESG-Anforderungen und die langfristige Attraktivität der Assets. Im Transaktionsbereich soll für ein spezielles Mandat der Fokus auf Light Industrial gelegt werden. Selektive Verkäufe sind ebenfalls in Planung.