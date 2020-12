Advenis erwirbt drei deutsche Büroimmobilien für französischen SCPI Eurovalys

Advenis Germany hat im Jahresendspurt den Ankauf von drei weiteren deutschen Büroimmobilien für den offenen SCPI-Immobilienfonds Eurovalys realisiert. Die Objekte im Wert von knapp 113 Mio. Euro befinden sich in Bremerhaven, Wolfsburg und Stuttgart. Sie werden in den 2015 aufgelegten SCPI Eurovalys eingebracht, der hauptsächlich in deutsche Büroimmobilien an den deutschen Top-7-Standorten investiert. Mit den nun getätigten Ankäufen umfasst das Fonds-Portfolio insgesamt 25 Büroobjekte in Deutschland. HauckSchuchardt unterstützte als Legal Advisor und DU Dietrichs bei der technischen Due Diligence.

Das erworbene Gebäude in Bremerhaven liegt in einem Hafengebiet im Norden der Stadt und wurde 2014 errichtet. Es hat eine Gesamt-Mietfläche von etwa 3.800 m² und verfügt über 58 Parkplätze. Das Objekt ist vollständig an sechs Unternehmen vermietet. Die beiden Hauptmieter aus dem Energiesektor und Logistikbereich haben ihren Hauptsitz in dem Gebäude. Die Laufzeiten der Mietverträge variieren zwischen 5 und 10 Jahren.



Die akquirierte Büro-Immobilie in der VW-Stadt Wolfsburg liegt im Norden der Stadt, in der Nähe des Volkswagen Konzern-Hauptsitzes. Der 2017 fertiggestellte Komplex hat eine Gesamt-Mietfläche von rund 35.150 m² und bietet seinen Mietern und Besuchern zudem 1.395 Parkplätze.



Das dritte für den SCPI Eurovalys gesicherte Asset ist ein Bürogebäude am nordwestlichen Stadtrand von Stuttgart, das über eine vermietbare Gesamtfläche von rund 8.100 m² und 190 Parkplätze verfügt. Es wurde 1979 erbaut und 2002 renoviert. Die Immobilie ist zu annähernd 100 Prozent an den deutschen Elektrowerkzeuge- und Haushaltsgeräte-Hersteller Robert Bosch GmbH sowie den internationalen Gas- und Maschinenbaukonzern Linde AG vermietet.



„Auch, wenn sich langfristige Folgen der Corona-Pandemie für die Gesamtwirtschaft und einzelnen Branchen derzeit nur schwer abschätzen lassen, bleibt aus unserer Sicht das Büro für Unternehmen der zentrale Ort für Arbeit und Austausch. Mit dem Erwerb dieses Portfolios konnten wir risikoaverse Produkte für den SCPI Eurovalys sichern, die mit hoher Mieterbonität, langen Mietvertragslaufzeiten und sehr guter strategischerLagequalität punkten“, kommentiert Eva Welzenbach, Geschäftsführerin von Advenis Germany.