Advenis erwirbt Würzburger „West 10“ für 27,5 Mio. Euro

Advenis Germany hat für rund 27,5 Mio. Euro die 30. Büroimmobilie für den offenen französischen Immobilienfonds Eurovalys erworben. Bei dem jüngsten Ankauf handelt es sich um den fünften Ankauf in Deutschland in 2021, für den der Investmentmanager am Standort Würzburg nach Ankäufen in München und Plattling erneut in Bayern investiert.

