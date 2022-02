Advenis Germany hat eine neu errichtete Core-Plus-Büroimmobilie in Wolfsburg erworben. Die Anfang 2021 fertiggestellte Büroimmobilie mit angeschlossener Testhalle wurde für ein neu gegründetes Investmentvehikel unter luxemburgischem Recht erworben. Dies ist die dritte Akquisition von Advenis in Wolfsburg . Verkäuferin der Immobilie am Technologiestandort Westrampe 3 ist die Projektgesellschaft Hafenstraße

[…]