Adtran mietet 2.300 m² auf dem Campus „Am Oktogon“

Die Adtran Networks SE hat das noch im Bau befindliche Gebäude B8 auf dem Campus „Am Oktogon“ in Berlin-Adlershof angemietet. Die Immobilien-Experten-AG errichtet den fünfgeschossigen rund 2.300 m² Gesamtmietfläche umfassenden 12. Campus-Neubau an der Hermann-Dorner-Allee.

„Es freut uns sehr, dass der 75. Campus-Mieter gleich ein ganzes Gebäude mietet. Als technologieorientiertes Unternehmen passt Adtran hervorragend zum Standort und zu unserem Campus“, sagt Mareike Lechner, Vorständin der Immobilien-Experten-AG. „Die Anmietung bestätigt unsere Strategie für den Campus ‘Am Oktogon’, bei dem wir uns bewusst für eine kleinteilige Gebäudestruktur entschieden haben. Diese bietet Mietern ein hohes Maß an Individualität auf dem im Endausbau knapp 90.000 m² Bruttogrundfläche aufweisenden Areal.“



Das Solitärgebäude wurde von dem Berliner Architekturbüro GBP Architekten GmbH geplant und wird durch die Adolf Lupp GmbH + Co. KG als Generalunternehmer schlüsselfertig bis zum 4. Quartal 2023 errichtet. Die Zertifizierung mit dem Nachhaltigkeitsstandard LEED Gold sichert dem Mieter ökologische Qualität und niedrige Betriebs- und Nebenkosten.



„Der Berliner Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof überzeugt durch ein für unser weiteres Wachstum ideales Arbeitsumfeld“, sagt Dr. Christoph Glingener, CTO von Adtran. „Bei unserer Standortwahl war für uns ausschlaggebend, dass wir auf dem Campus Am Oktogon ein eigenes Gebäude anmieten konnten. Als wir feststellten, dass wir unsere individuellen Anforderungen und Wünsche beim Ausbau der Mietflächen umsetzen lassen können, war die Entscheidung zu Gunsten des Campus Am Oktogon gefallen.“



Direkt neben dem Adtran-Neubau wird zeitgleich das nahezu baugleiche Gebäude B9 errichtet. Weitere fünf Neubauten, die sich bereits in Planung befinden und jeweils circa 6.000 m² Bruttogrundfläche bieten, werden den Campus „Am Oktogon“ vervollständigen.



Der Campus befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landschaftspark, der als ehemaliges Flugfeld des Motorflugplatz Adlershof-Johannisthal den Nukleus für den heutigen Technologiepark Adlershof darstellt. Mit rund 1.300 ansässigen Unternehmen und Einrichtungen ist er Deutschlands größter Technologiepark. Darüber hinaus gilt er durch seine IT-Infrastruktur, insbesondere das anliegende Hochleistungsglasfasernetz und das eigene 5G-Campus-Netz, als bestvernetzter Ort im Umkreis von 1.000 Kilometern.



Der Mietvertrag mit Adtran, die derzeit in Berlin im Bürogebäude Monnet 4 in der Jean-Monnet-Straße 4 ansässig sind [wir berichteten], verfügt über eine Festlaufzeit von 10 Jahren und wurde von Kasten-Mann Real Estate Advisors vermittelt.