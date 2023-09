Adomo übernimmt Capera

Die Soravia-Tochter Adomo Beteiligungs GmbH übernimmt 100 Prozent der Capera Immobilien Service GmbH. Mit der kompletten Übernahme betreut das Unternehmen insgesamt knapp 4 Millionen m² Nutzfläche in Deutschland. Adomo hatte bereits zuvor 67 Prozent der Anteile an Capera gehalten und wird in Folge der Übernahme der restlichen Anteile nun alleiniger Eigentümer.

Neben der Projektentwicklung setzt Soravia mit diesem Ankauf seine Expansion im Bereich Immobilien-Dienstleistungen in Deutschland fort. "Die damit verfolgte Diversifizierungsstrategie ermöglicht es uns, ganzheitliche Lösungen für die Nutzer unserer Objekte bereitzustellen und gleichzeitig unseren Investoren langfristige Vorteile zu bieten“, sagt CEO Mag. Erwin Soravia. Capera wurde bereits im Mai 2022 von Soravia und Denkmalneu von Corestate erworben [wir berichteten].