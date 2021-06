Die Adolf Weber Grundbesitz- und Projektgesellschaft setzt ihren Expansionskurs fort und verstärkt ihre Projektentwicklungssparte mit zwei Neuzugängen. Neu im Team als Projektentwickler sind seit dem 1. Juni Cordula Kawälde in Hamburg und Christian Peschges in Dortmund. Kawälde wird zudem Aufgaben in der Neugeschäft-Gewinnung übernehmen. Durch den Teamausbau will Adolf Weber…

[…]