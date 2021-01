Adolf Weber sichert sich letztes Gewerbegrundstück im Quartier Jenfelder Au

Die Adolf Weber Grundbesitz- und Projektgesellschaft aus Hamburg hat sich über einen Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Hamburg das letzte Gewerbegrundstück im neuen Quartier Jenfelder Au gesichert. Auf dem rund

20.000 m² großen Grundstück, das in der Kurt-Oldenburg-Straße liegt, sind zwei Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von 10.000 m² und verschiedenen Nutzungen geplant. Das größere der beiden Gebäude mit rund 7.000 m² Mietfläche hat das Unternehmen bereits an die Vivatis Arzneimittel GmbH vermietet.

.

Das zweite Gebäude wird als Gewerbehof an Handwerker und Kleingewerbetreibende vermietet werden. „Trotz Pandemie expandieren zahlreiche Firmen. Mit dieser Flächenvergabe stärken wir die Gesundheitsversorgung in Hamburg. Zudem ist es uns ein besonderes Anliegen, gerade auch Handwerksunternehmen in integrierten Lagen geeignete Flächen zur Verfügung zu stellen“, so Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann. Umgesetzt wurde das Projekt auf Seiten der Stadt durch Hamburg Invest. „Mit der Ansiedlung sind die Gewerbeflächen in der Jenfelder Au nahezu vollständig vermarktet. Daher freut es uns, dass wir bei der insgesamt hohen Flächennachfrage durch diese effiziente Flächennutzung über 300 Arbeitsplätze an dem Standort sichern können“, freut sich Geschäftsführer Dr. Rolf Strittmatter.



Mit dem Neubauprojekt im östlichen Hamburger Stadtteil Jenfeld erweitert Adolf Weber seine Astor Gewerbepark Gruppe, deren andere Standorte sich u.a. in Hamburg, Schleswig-Holstein und Dortmund befinden. Die beiden Gebäude in Jenfeld sollen bis zum Sommer 2022 als Teil der Quartiersentwicklung Jenfelder Au realisiert werden. Die Jenfelder Au vereint Wohnen und Gewerbe auf einem ehemaligen Kasernengelände. Der Standort ist über das Autobahnkreuz Hamburg-Ost, durch das die A1 und die A24 verlaufen, sehr gut an den Flughafen und die Innenstadt angebunden.



„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Vivatis für unser Projekt in der Jenfelder Au gewinnen konnten. Der Standort zeichnet sich vor allem durch seine gute Anbindung, aber auch durch das umfangreiche Nahversorgungsangebot am nahegelegenen Berliner Platz aus. Durch diese Kombination bietet der Astor Gewerbepark Unternehmen wie Vivatis optimale Rahmenbedingungen für die Ansiedlung“, kommentiert Sven Bernstein, Projektleiter bei Adolf Weber.