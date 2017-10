Adolf Weber Investment kauft zwei Immobilien mit 36.000 m² Grundstücksfläche

Jochen Boudon, Immobilienexperten, Dortmund, Deutschland

Die Adolf Weber Gruppe aus Hamburg hat gemeinsam mit dem Immobilienexperten Jochen Boudon ein Joint Venture in Dortmund gegründet. Damit baut die Unternehmensgruppe gezielt ihr Geschäft in Westdeutschland aus. Die neue Adolf Weber Investment GmbH (AW Invest) legt ihr Augenmerk künftig auf Büro- und Unternehmensimmobilien, Gewerbeparks und großflächige, verkehrsgünstig gelegene Einzelhandelsimmobilien in NRW und hat bereits zwei Immobilien mit einer Grundstücksfläche von insgesamt 36.000 m² erworben. Diese sollen nun gezielt weiterentwickelt werden.

.

„Das neue Joint Venture ist für uns ein wichtiger Schritt, um unser Investmentgeschäft auszubauen und so unser Leistungsportfolio in Westdeutschland gezielt zu erweitern. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jochen Boudon einen erfahrenen Immobilienexperten für dieses Vorhaben gewinnen konnten. Er wird uns entscheidend dabei unterstützen, unsere Position als renommierter, leistungsfähiger Investor und Projektentwickler weiter zu stärken“, sagt Marcus-C. Huckfeldt-Weber.



Jochen Boudon bringt langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche mit. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur und Real Estate Manager (IREBS) arbeitete zuletzt dreieinhalb Jahre als Immobilienvermögensberater für den Korschenbroicher Immobiliendienstleister Famos Immobilien. Zuvor war er fünfeinhalb Jahre als Senior Investment Manager für die DIC Deutsche Immobilien Chancen tätig. Boudon war zudem als Vermögensverwalter und Investmentberater bei der heutigen Apleona Group GmbH, vormals EPM Assetis. Der 37-Jährige ist aktuell Dozent für Immobilienökonomie an der Fachhochschule Münster und seit Juni dieses Jahres außerdem im Vorstand des Vereins Immoebs.