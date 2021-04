Adolf Kohrs neuer Leiter Akquisition bei Mondial

Adolf Kohrs

© Angela Pfeiffer Fotografin Hamburg

Zum 01. Mai übernimmt Adolf Kohrs die Leitung der Akquisition bei der Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. In dieser Position verantwortet er Immobilienan- und verkäufe. Kohrs folgt Andreas Klein, der das Unternehmen zum 31. März verlassen hat.

Adolf Kohrs verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Transaktionsgeschäft. Vor seinem Start bei der mondial war Adolf Kohrs drei Jahre als selbständiger Unternehmer tätig. In den Jahren zuvor fungierte der Diplom-Kaufmann als Geschäftsführer der Völkel Company sowie der Jens W. Ehlers Gruppe und war zuvor bei der LB Immo Invest (heute Patrizia AG) tätig.



Michael Stark-Urzendnik neuer Vertriebsleiter

Neben dem Akquisitionsleiter startete zum 1. April 2021 auch Michael Stark-Urzendnik bei der Mondial. Als Generalbevollmächtigter wird er künftig als Vertriebschef den Marketingbereich sowie die Pressearbeit verantworten.



Stark-Urzendnik war in den letzten Jahren bei der DekaBank u.a. für den institutionellen Vertrieb verantwortlich. Seine berufliche Laufbahn startete der Bankkaufmann und Diplom-Kaufmann bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte. Als Bereichsleiter Kapitalanlagen bei der SV SparkassenVersicherung entwickelte er u.a. das Konzept der Immobilien Master-KVG und legte in dieser Zeit auch erfolgreich das Wirtschaftsprüferexamen ab. Es folgten weitere 6 Jahre als Geschäftsführer der VersAM Versicherungs-Assetmanagement.