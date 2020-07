Ado sichert sich 85 % an Consus

ADO Properties S.A. hat den Kontrollerwerb an der Consus Real Estate erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Abwicklung der Kaufoption gab ADO 1.946.093 neue Aktien aus und √ľbertrug 14.692.889 bestehende Aktien, die zuvor von der Adler Real Estate AG gehalten wurden, an Aggregate Holdings S.A. im Tausch gegen 69.619.173 Aktien von Consus. Infolgedessen h√§lt Aggregate derzeit rund 22,5% an ADO und ADO h√§lt derzeit rund 65,1% an Consus.

Nach der Abwicklung der Kaufoption beabsichtigt ADO, allen verbliebenen Aktion√§ren von Consus ein Angebot zum Erwerb ihrer Consus-Aktien im Zuge eines freiwilligen √∂ffentlichen Erwerbsangebots als Umtauschangebot (das ‚ÄěErwerbsangebot‚Äú) zu unterbreiten. Das Erwerbsangebot wird auf einem Umtauschverh√§ltnis von 0,272 neuen ADO-Aktien f√ľr jede Consus-Aktie basieren, was dem Umtauschverh√§ltnis im Rahmen der Kaufoption, angepasst an die Bezugsrechtsemission, entspricht. Im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot hat ADO unwiderrufliche Zusagen von Consus-Aktion√§ren erhalten, weitere rund 20,5% der Consus-Aktien im Rahmen des Erwerbsangebot zu tauschen, so dass die Beteiligung von ADO an Consus zum Start des Erwerbsangebots bei mindestens 85% liegt.