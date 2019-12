Ado Properties tauscht nach Adler-Einstieg Chef aus

Thierry Beaudemoulin übernimmt künftig das Ruder bei ADO Properties. Dies teilte der im Nebenwerte-Index SDAX notierte Konzern am Dienstagabend mit. Ran Laufer, der sofort abtrete, war damit nicht einmal fünf Monate an der Spitze des Konzerns [wir berichteten].

.

Des Weiteren wurde auch der Verwaltungsrat neu bestellt. Es schieden fünf Mitglieder - Moshe Dayan (Vorsitzender), Amit Segev, Dr. Sebastian-Dominik Jais, Constantin Papadimitriou und David Daniel - aus. „Diese Veränderung steht im Zusammenhang mit der neuen Aktionärsstruktur nach dem Vollzug der Verschmelzung des Hauptaktionärs ADO Group mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Adler Real Estate und der Folge, dass Adler Real Estate AG neuer Alleingesellschafter der ADO Group ist“, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Fusion ist am Dienstag vollzogen worden.



In Übereinstimmung mit der Satzung der ADO Properties haben die Mitglieder des Verwaltungsrats Peter Maser (Vorsitzender), Florian Sitta, Thierry Beaudemoulin, Ben Irle und Arzu Akkemik zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats mit einer Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung, die voraussichtlich am 10. Juni 2020 stattfinden wird, bestellt.