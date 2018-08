ADO Properties setzt Expansion im ersten Halbjahr 2018 fort

ADO Properties S.A. hat den Ausbau seines Portfolios im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt und konnte eine signifikante Steigerung seines Portfoliowertes verzeichnen, Das geht aus den heute veröffentlichten Kennzahlen für die ersten sechs Monate des Jahres 2018 hervor.

Kontinuierliche Steigerungen bei den wichtigsten Kennzahlen

Die Erträge aus Vermietung von ADO Properties stiegen in den ersten sechs Monaten 2018 um 26,4% auf 64,9 Millionen Euro (H1 2017: 51,4 Millionen Euro), was vor allem auf das solide Like-for-like-Mietwachstum von 5,1% und den weiteren signifikanten Ausbau des Wohnungsportfolios zurückzuführen ist. Das EBITDA aus Vermietung erhöhte sich um 28,1% auf 46,7 Millionen Euro nach 36,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2017.



Der FFO1 (aus Vermietung), der sich im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 26,7 Millionen Euro belaufen hatte, stieg infolge der weiterhin starken operativen Geschäftsentwicklung um 24,8% auf nunmehr 33,3 Millionen Euro. Dies entspricht einem FFO1 von 0,76 Euro je Aktie (H1 2017: 0,61 Euro je Aktie).



Die durchschnittliche Ist-Miete im Wohnungsportfolio betrug zum Berichtsstichtag 6,57 Euro pro m² und Monat (31. Dezember 2017: 6,42 Euro). Die Leerstandsrate des Wohnimmobilienportfolios verminderte sich zum 30. Juni 2018 aufgrund der schnelleren Modernisierung von Wohneinheiten um 50 Basispunkte auf 3,1% (31. Dezember 2017: 3,6%).



Portfolio wächst um 15%

Im ersten Halbjahr 2018 ist das Portfolio von ADO Properties deutlich um 498 Millionen Euro beziehungsweise 15% gewachsen und summierte sich zum 30. Juni 2018 auf 3,819 Milliarden Euro. Zum Berichtsstichtag umfasste das Portfolio insgesamt 23.487 Einheiten, davon 22.064 Wohneinheiten (31. Dezember 2017: 20.649 Wohneinheiten). Das entspricht einem Anstieg der Zahl der Wohneinheiten um 6,9% im Berichtszeitraum. Der EPRA Net Asset Value des Portfolios stieg zum 30. Juni 2018 auf 2,188 Milliarden Euro beziehungsweise 49,62 Euro je Aktie.



Weiterhin konservative Finanzierungsstruktur und niedriger durchschnittlicher Fremdkapitalzins von 1,8%

Die Finanzierungsstruktur von ADO Properties ist mit einem LTV von 41,8% zum Ende der Berichtsperiode weiterhin konservativ. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der ausstehenden Verbindlichkeiten belief sich auf rund 5,0 Jahre, während die durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen bei 1,8% lagen. Nahezu alle Kredite haben einen festen Zinssatz oder sind entsprechend abgesichert.



Dividendenzahlung von 0,60 Euroje Aktie (+33%)

„Zum Ende des ersten Geschäftshalbjahres 2018 belief sich der Wert unseres Immobilienportfolios auf rund 3,82 Milliarden Euro, was einem signifikanten Wachstum von 498 Millionen Euro seit der letzten externen Bewertung im Dezember 2017 entspricht. Daneben erhöhte sich unser Like-for-like-Mietwachstum auf 5,1%, was in erster Linie unserer CAPEX-Strategie zu verdanken ist. Die Investitionen, die wir im Rahmen unseres CAPEX-Programms während der letzten Monate in neu erworbenen, leerstehenden Einheiten vorgenommen haben, beginnen sich nun auszuzahlen“, sagt Rabin Savion, CEO von ADO Properties. „Zugleich führte dies zu einer Verringerung der Leerstandsrate auf 3,1%. An dieser erfreuliche Entwicklung können unsere Investoren unmittelbar teilhaben: Die Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 19. Juni 2018 in Luxemburg eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,60 Euro je Aktie beschlossen. Das entspricht einer Steigerung um rund 33% im Vergleich zum Vorjahr. Von dieser starken Position aus sehen wir dem zweiten Halbjahr 2018 mit hohen Erwartungen entgegen. Wir gehen von weiterem Wachstum und Wertsteigerungen für ADO aus und rechnen damit, dass die FFO 1 Run-Rate zum Jahresende 2018 nach Abschluss aller bereits vertraglich vereinbarten Transaktionen und Implementierung der langfristigen Finanzierung bei wenigstens 66 Millionen Euro liegen wird.“