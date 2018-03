ADO Properties erreicht 2017 weiteren deutlichen Wachstumsschritt

ADO Properties S.A. hat erneut einen signifikanten Wachstumsschritt vollzogen. Das geht aus dem heute veröffentlichten Jahresfinanzbericht für das Jahr 2017 hervor.

Operative Kennzahlen als wesentliche Wachstumstreiber

Die Erträge aus Vermietung von ADO Properties stiegen 2017 um 21,6% auf 109,2 Millionen Euro (2016: 89,8 Millionen Euro), was auf das solide Like-for-like-Mietwachstum um 4,8% sowie den weiteren Ausbau des Wohnimmobilienportfolios zurückzuführen ist. Das EBITDA aus Vermietung erhöhte sich im Vorjahresvergleich ebenfalls um 21,6% von 63,4 Millionen Euro auf 77,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017.



Der FFO1 (aus Vermietung) wuchs um 24,9% auf 54,3 Millionen Euro (2016: 43,5 Millionen Euro). Dies entspricht einem FFO1 von 1,23 Euro je Aktie (2016: 1,11 Euro je Aktie). Grund dafür war die anhaltend starke operative Geschäftsentwicklung.



Die durchschnittliche Ist-Miete im Wohnungsportfolio erhöhte sich zum Jahresende 2017 auf 6,42 Euro pro m² und Monat (31. Dezember 2016: 6,11 Euro). Die Leerstandsrate im Wohnimmobilienportfolio war mit 3,6% zum 31. Dezember 2017 weiterhin niedrig (31. Dezember 2016: 2,5%).



Erneut starkes Portfoliowachstum

Das Portfolio von ADO Properties wuchs 2017 um 1 Milliarde Euro auf 3,321 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2017. Es umfasste zum Ende des Berichtszeitraumes 21.970 Einheiten, davon 20.649 Wohneinheiten (31. Dezember 2016: 17.701 Wohneinheiten). Der EPRA Net Asset Value des Portfolios erhöhte sich zum 31. Dezember 2017 auf 1,989 Milliarden Euro beziehungsweise 45,10 Euro je Aktie.



Weiterhin konservative Finanzierungsstruktur – durchschnittliche Fremdkapitalzinsen auf 1,8% reduziert

Die Finanzierungsstruktur von ADO Properties ist mit einem LTV von 39,6% zum Ende der Berichtsperiode und durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen von 1,8% weiterhin konservativ. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verbindlichkeiten belief sich annähernd auf 5,4 Jahre. Nahezu alle Kredite haben einen festen Zinssatz oder sind entsprechend abgesichert. ADO Properties wird auch künftig an dieser konservativen Finanzierungsstruktur festhalten und strebt einen LTV von maximal 45% nach Umsetzung weiterer Akquisitionen an. “2017 haben wir wichtige Schritte zur Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen umgesetzt. Wir haben von Moody’s ein solides Investment-Grade-Rating von Baa2 erhalten, das uns erlaubt hat, eine erste Anleiheemission im Volumen von 400 Millionen Euro mit einem Kupon von 1,5% zu platzieren. Damit waren wir in der Lage, unsere durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen erneut auf nunmehr 1,8% zu reduzieren. Nach dem Berichtsstichtag haben wir die nächsten Schritte zur Optimierung unserer Finanzierungsstruktur unternommen und das Spektrum unserer Finanzierungsinstrumente um eine revolvierende Kreditlinie im Volumen von 175 Millionen Euro sowie ein Commercial-Paper-Programm erweitert”, sagt Florian Goldgruber, CFO von ADO Properties.



FFO 1 von rund 64 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2018 erwartet

”Die Entwicklung von ADO Properties im Geschäftsjahr 2017 zeigt sehr gut, wie wichtig die starke Fokussierung auf einen dynamischen Markt wie Berlin sein kann. Dank unserer Nähe zum lokalen Markt waren wir einmal mehr in der Lage, eine beträchtliche Anzahl von Einheiten zu erwerben und unsere operativen Wachstumsziele zu erreichen”, sagt Rabin Savion, CEO von ADO Properties. “Auch künftig rechnen wir für ADO Properties mit weiterem Wachstum und Wertsteigerungen. Seit der Veröffentlichung unserer Zahlen für das dritte Quartal 2017 waren wir in der Lage, weitere 1.330 Einheiten zu erwerben, die wir 2018 in unser Portfolio integrieren werden. Wir erwarten, dass unser FFO 1 zum Jahresende 2018 bei rund 64 Millionen Euro liegen wird, nachdem wir alle bereits vertraglich vereinbarten Transaktionen abgeschlossen haben. Für das Geschäftsjahr 2017 schlägt der Verwaltungsrat die Zahlung einer Dividende von 0,60 Euro je Aktie vor, – eine Erhöhung um 33% im Vergleich zum Vorjahr. Mit unserer voll integrierten Managementplattform, unserer ergebnisorientierten Unternehmenskultur und unserer hervorragenden Kenntnis des Berliner Wohnungsmarktes und seiner Potenziale sind wir gut dafür gerüstet, auch künftig attraktive Renditen für unsere Investoren zu erwirtschaften.“