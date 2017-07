Ado Properties: Anleihe bringt 300 Mio. Euro für neue Akquisitionen

ADO Properties S.A. hat eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit festem Zinssatz und einem Nominalwert von 400 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe wird am 26. Juli 2024 fällig. Der Kupon beträgt 1,5 % p.a. Die verbleibenden Erlöse aus der Anleiheemission versetzen ADO Properties in die Lage, die Akquisitionspipeline weiter auszubauen und das eigene Portfolio um Immobilien im Wert von mehr als 300 Million Euro zu vergrößern. Laut ADO Properties traf das Angebot auf beträchtliches Interesse, was zu einer 2,25-fachen Überzeichnung führte.

„Nach unserer erfolgreichen Kapitalerhöhung haben wir nun den nächsten wichtigen Schritt zur Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen unternommen und diese flexibler gestaltet. Die erfolgreiche Anleiheplatzierung in Verbindung mit dem soliden Investment-Grade-Rating von Moody's erweitert unseren Zugang zu Kapital für die Finanzierung unserer weiteren Wachstumsstrategie“, sagt Florian Goldgruber, CFO von ADO Properties.



Durch die Transaktion hat sich die durchschnittliche Laufzeit der gesamten Kreditverbindlichkeiten von ADO Properties von rund fünf Jahren auf 5,5 Jahre verlängert, während sich der durchschnittliche Zinssatz um rund zehn Basispunkte verringerte. Von den Nettoemissionserlösen sind rund 80 Millionen Euro zur Ablösung bestehender Kreditverbindlichkeiten mit Laufzeiten bis einschließlich 2019 vorgesehen, die einen durchschnittlichen Zinssatz von 2,7 % aufweisen. Der Marktwert der mit den abzulösenden Darlehen finanzierten Liegenschaften summierte sich zum 30. Juni 2017 auf rund 260 Millionen Euro. Die geplante Refinanzierung wird zu einer signifikanten Verbesserung der Finanzierungsstruktur von ADO Properties sowie zu deutlichen Zins- und Tilgungsersparnissen führen.



Barclays, Morgan Stanley und SG CIB sind im Rahmen der Anleiheplatzierung als Joint Bookrunners tätig. Morgan Stanley fungiert zudem als alleiniger Rating-Berater sowie als Berater für die gesamte Transaktion.