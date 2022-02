Adler verschiebt Konzernjahresabschluss

Die Adler Group S.A. muss die für den 31. März geplante Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses verschieben. Grund hierfür ist die noch anhaltende Prüfung der Vorwürfe eines Leerverkäufers durch KPMG Forensic, die voraussichtlich nicht vor dem zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird.

.

Die Ergebnisse dieser umfassenden Prüfung sind Voraussetzung für die abschließende Prüfung des Konzernjahresabschlusses 2021. Mit dem Ziel, selbigen so schnell wie möglich zu veröffentlichen, hat die Adler Group gemeinsam mit KPMG einen Aktionsplan aufgestellt, der nun konsequent umgesetzt wird.



Unterdessen hat BulwienGesa eine weitere Bestätigung für die Werthaltigkeit des Immobilienportfolios der Adler Group veröffentlicht. In einer umfassenden Plausibilitätsprüfung des Portfolios ermittelt das Beratungsunternehmen den Fair Value des renditetragenden Immobilienportfolios der Adler Group per Ende Juni 2021 und bestätigt den ausgewiesenen Marktwert von rund 8,87 Mrd. Euro.