Adler verkauft Berliner Wohnprojekt an CRX und MB RE

Die Adler Group setzt durch den Kauf eines weiteren nicht strategischen Bestandsobjekts weiters Kapital frei: Der Bestandshalter hat einen Wohnkomplex mit 111 Wohneinheiten in Kreuzberg an CRX Real Estate und MB RE Group verkauft und damit eine zweite Transaktion binnen weniger Tagen in der Hauptstadt realisiert. Die jüngste Transaktion beinhaltet neben dem Wohnkomplex auch den Verkauf eines dazugehörendem Projektgrundstücks an CRX Real Estate.

.

Die Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rund 4.500 m² befinden sich in der Hedemannstraße und Wilhelmstraße im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Der gewerbliche Teil umfasst ca. 1.900 m². CRX Real Estate plant diesen Bereich durch ein modernes Wohngebäude oder ein Hotel mit ca. 300 Zimmern zu ersetzen.



„Die Transaktion erfolgte im Rahmen der Optimierung unseres Berliner Portfolios. Wir freuen uns, dass die alten gewerblichen Gebäude durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Wir danken allen Beteiligten für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die zu einem erfolgreichen Verkauf geführt hat“, sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group.



Im Rahmen der Portfoliooptimierung hat Adler in der vergangenen Wochen bereits den Verkauf der Büroimmobilie „Kornversuchsspeicher“ an die BAL Gruppe gemeldet [wir berichteten]. Bei der 2.330 m² großen Büroimmobilie handelt es sich um die einzige historische Immobilie in der Europacity.