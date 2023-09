Die Adler Group hat den JV-Anteil der Tochtergesellschaft Consus Real Estate am Berliner Projekt „Staytion - Forum Pankow“ an seinen JV-Partner Kondor Wessels verkauft. Durch die Transaktion, die im August abgeschlossen wurde, erzielt die Adler Group einen Erlös in Höhe von ca. 36 Mio. Euro. Die Transaktion trägt zum erklärten Ziel bei, die Verschuldung der Gruppe im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter abzubauen.

