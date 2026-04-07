Adler verkauft Berliner Büroimmobilie „Kornversuchsspeicher“ an BAL Gruppe

Ein architektonisches Unikat am Berliner Westhafenkanal wechselt den Besitzer: Die Adler Group veräußert den denkmalgeschützten Kornversuchsspeicher in der Europacity an die BAL Gruppe. Das rund 2.330 m² große Objekt verbindet historische Bausubstanz mit moderner Büroqualität und gilt als prägend für das Quartier.

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Bei dem 2.330 m² großen Objekt in der Heidestraße 20C handelt es sich um die einzige historische Immobilie in der Europacity. In Kombination mit der umfassenden gestalterischen Transformation stellt der „Kornversuchsspeicher“ als frühes Beispiel für einen Stahlbeton-Skelettbau eine denkmalgeschützte und zugleich moderne Landmarkimmobilie dar.



„Mit dem Verkauf des Kornversuchsspeichers übergeben wir ein architektonisch prägnantes und mehrfach prämiertes Objekt in der Berliner Europacity. Das 2023 beim Deutschen Architekturpreis ausgezeichnete Gebäude ist für die städtebauliche Entwicklung dieses neu entwickelten Stadtteils Berlins als einziges erhaltenes Bestandsgebäude in der Europacity von großer Bedeutung“, sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group. „Diese Transaktion ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, uns künftig vollständig auf unser Mietportfolio im attraktiven Berliner Markt zu konzentrieren und dieses weiterzuentwickeln.“



„Der Verkauf des ‚Kornversuchsspeichers‘ verdeutlicht, dass es trotz des aktuell herausfordernden Büroinvestmentmarktes eine Nachfrage nach solch einzigartigen Gebäudetypen gibt. Entscheidend dafür war in diesem Fall die Kombination aus zentraler Lage, moderner Ausstattung und dem architektonisch hochwertigen historischen Erscheinungsbild“, sagt Benno Fischer, Head of Transaction Berlin bei Lübke Kelber, der die Transaktion begleitet hat.



Der Kornversuchsspeicher befindet sich in unmittelbarer Wasserlage am Westhafenkanal, welcher am Ende der Europacity in die Spree mündet. Bei der Modernisierung mit Aufstockung wurde konzeptionell großer Wert auf nachhaltige Material- und Oberflächenbearbeitung gelegt, um Bestand und bauliche Hinzufügung gestalterisch zu verbinden. Gleichzeitig wurde so ein umfassendes ESG-Konzept umgesetzt, welches unter anderem die Wiederverwendung von Baumaterialien in den Mittelpunkt stellt.