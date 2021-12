Adler und LEG zeichnen Portfolio-Deal und Brack Capital-Verkauf

Die Adler Group beurkundete heute den Portfolioverkauf von ca. 15.500 Einheiten mit der LEG für rund 1,291 Mrd. Euro bzw. rund 1.345 Euro/m². Dies entspricht einem Multiplikator von etwa 19,8x basierend auf den Ist-Mieten. Darüber hinaus verkauft Adler auch die Tochter Brack Capital Properties.

Die LEG hat nach dem im Oktober unterzeichneten Term Sheet [wir berichteten] in den letzten Wochen eine detaillierte Due Diligence des Portfolios vorgenommen und den Deal beim Bundeskartellamt angemeldet [wir berichteten]. Adler reicht mit dem Kaufvertrag jetzt 15.362 Wohn- und 185 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 960.000 m² für rund 1,291 Mrd. Euro an die LEG weiter, etwas weniger als im Oktober angegeben. Der Portfolioverkauf dieser Einheiten beinhaltet laut Adler aber dennoch eine Prämie auf den zum 30. September 2021 ausgewiesenen Buchwert. Das Niveau über Buchwert sei für das Wohnungsunternehmen ein „klarer Beleg für die bilanzierten Werte des Portfolios“.



Die Immobilien, die sich überwiegend in kleinen und mittelgroßen Städten in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein befinden, werden im Rahmen eines Share Deals veräußert. Das Portfolio generierte im Geschäftsjahr 2020 Mieteinnahmen von insgesamt rund 65,2 Millionen Euro (Ist-Miete). Die Durchschnittsmiete für die erworbenen Objekte liegt bei 5,93 Euro/m² und damit eindeutig im LEG-Zielsegment der Wohnungen für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen. Die fünf größten Standorte bzw. Standortcluster (in absteigender Reihenfolge) sind Wilhelmshaven, Ostfriesland, Wolfsburg, Göttingen und Braunschweig. Insgesamt liegen 90 Prozent der Wohnungen in Regionen, die bereits zum aktuellen LEG-Bestand in Norddeutschland zählen oder direkt daran anschließen. Die weiteren Anteile des Portfolios befinden sich überwiegend in südostdeutschen Ballungszentren und werden schon bisher von einer externen Verwaltungsgesellschaft betreut. Aufgrund der geringeren regionalen Anbindung an den restlichen LEG-Bestand plant die LEG, innerhalb von 12 Monaten hier rund 1.300 Einheiten zu veräußern.



Mit dem Ankauf setzt die LEG ihre Expansionsstrategie fort und baut ihre Marktpräsenz in Norddeutschland signifikant aus. Nach dem Übergang des Portfolios werden 20 Prozent des Gesamtbestandes des Unternehmens außerhalb des Heimatmarktes Nordrhein-Westfalen liegen.



Der Abschluss der Transaktion wird zum 29. Dezember erwartet. Die LEG wird 100% der Anteile - statt 89,9 % der Anteile wie im Oktober gemeldet - an den veräußerten Unternehmen erwerben, was für die der Adler Gruppe zu einem Netto-Erlös von 800 Mio. Euro und einer Pro-forma-Reduzierung des Verschuldungsgrads (Loan-to-value, LTV) um 4,3 Prozentpunkte von 57,0% auf 52,7% führen wird. Zusätzlich wird der Verkauf zu einer Verringerung der Forderungen aus so genannten RETT-Blockern um 65 Mio. Euro führen.



Darüber hinaus haben beide Parteien eine Vereinbarung über den Verkauf aller von Adler Real Estate gehaltenen Anteile an der börsennotierten Brack Capital Properties N.V. geschlossen (ca. 70% der ausstehenden Aktien).



Diese Vereinbarung hat zwei Teile. Rund 7% an BCP (das entspricht etwa 10 % des gesamten Anteils der Adler Gruppe an BCP) wurden unmittelbar nach Abschluss der heutigen Vereinbarung an die LEG zu einem Kaufpreis von 75 Mio. Euro veräußert. Zusammen mit einer gezahlten Prämie in Höhe von 7,5 Mio. Euro für eine Andienungszusage ergibt sich ein sofortiger Mittelzufluss von insgesamt 82,5 Mio. Euro.



Im zweiten Teil der Vereinbarung hat sich Adler gegenüber der LEG unwiderruflich verpflichtet, ihre verbleibenden Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots oder Übernahmeangebots gegen Barzahlung seitens der LEG für Aktien der BCP anzudienen, sofern der angebotene Preis je Aktie nicht weniger als 157,00 Euro (Q3 2021 EPRA NRV), also insgesamt rund 850 Mio. Euro für die Gesamttransaktion, beträgt und die erste Annahmefrist spätestens am 30. September 2022 endet. Zusätzlich erwarb die LEG parallel weitere 24,1 Prozent an BCP von institutionellen Minderheitsaktionären, deren Transaktion von Brosh Capital Partners koordiniert wurde. Insgesamt beläuft sich der Gesamtkaufpreis für die 31-prozentige Beteiligung an BCP für die LEG auf 328 Millionen Euro. Der Preis entspricht einem Abschlag von 4 Prozent auf den NAV (Net Asset Value) zum 30. September 2021.



„Mit dem Erwerb von rund 15.400 Wohnungen vor allem in Norddeutschland hat sich die LEG endgültig als einer der größten deutschen Bestandshalter etabliert – damit liegen rund 20 Prozent unseres Bestandes außerhalb unseres Heimatmarktes Nordrhein-Westfalen. Die Transaktion unterstreicht einmal mehr die Fähigkeit der LEG, auch in den aktuell engen Wohnungsmärkten attraktive, wertsteigernde Zukäufe zu tätigen, ohne dabei Abstriche von unseren Akquisitionskriterien zu machen“, sagt LEG-CEO Lars von Lackum. Angesichts der erfolgreichen Ankäufe passt die LEG ihre Prognose für das Jahr 2022 für den FFO I entsprechend an und erhöht die Bandbreite von bisher 450 bis 460 Millionen Euro auf 475 bis 490 Millionen Euro.



Für die Adler Gruppe ist mit den beiden Transaktionen ein wichtiger Schritt in der Umsetzung ihrer Strategie finalisiert: Eine beschleunigte Reduzierung des Verschuldungsgrads und eine verstärkte Fokussierung auf Wohnimmobilien in den Top-7-Städten Deutschlands bei gleichzeitiger Straffung der Unternehmensstruktur in diesem Prozess. Diese beiden Transaktionen ermöglichen Nettoeinnahmen in Höhe von 1,65 Mrd Euro, sichern der Adler Gruppe damit signifikant liquide Mittel und die Möglichkeit, die Verschuldung deutlich zu reduzieren. In diesem Zusammenhang hat die Adler Gruppe am 26. Oktober 2021 ein weiteres Term Sheet zum Verkauf von 14.300 Einheiten mit einer führenden alternativen Investmentgesellschaft unterzeichnet. Laut Bloomberg handelt es sich hierbei um den Investor KKR, dessen Assetmanager hierzulande Velero ist [wir berichteten]. Die Transaktion wird den Verschuldungsgrad weiter reduzieren. Die betroffenen Immobilien befinden sich hauptsächlich in mittelgroßen Städten in Ostdeutschland. Die Adler Gruppe geht davon aus, dass dieser Kaufvertrag bis zum Ende des Jahres unterzeichnet sein wird.