Adler Real Estate setzt restliche Westgrund-Aktionäre vor die Tür

Die Adler Real Estate macht Nägel mit Köpfen und setzt den verbliebenen Minderheitsaktionären der übernommenen Westgrund AG den Stuhl vor die Tür. Die Frankfurter teilten unmittelbar nach dem Aktien-Deal mit einem Westgrund-Anteilseigner mit, dass sie nun im Besitz von 95 Prozent des Grundkapitals seien und damit die Bedingungen für das sogenannte Squeeze-out-Verfahren erfüllen: Die Papiere der restlichen Aktionäre werden gegen eine Barabfindung auf das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen übertragen. Der Vollzug soll auf der kommenden Hauptversammlung beschlossen werden.

Die Adler Real Estate hatte sich Westgrund im Juni 2015 für 224 Millionen Euro plus neue Aktien zu einem Marktwert von 185 Millionen Euro einverleibt. Insgesamt 94,9 Prozent der Westgrund-Anteilseigner hatten dem Deal zugestimmt, der die Frankfurter schlagartig auf den fünften Platz in der Rangliste der deutschen Wohnungsunternehmen hievte. Die so aufgepolsterte Adler Real Estate zählte ein Portfolio von mehr als 50.000 Wohnungen, die bevorzugt an den Rändern von Ballungsregionen und/oder in kleineren Städten verortet sind/waren.



Adler Real Estate-Vorstand Axel Harloff hatte kurz nach der Übernahme stante pede erklärt, weitere Wachstumsschritte bereits geplant zu haben. Knappe zwei Monate später stiegen die Frankfurter dann (über die MountainPeak Trading Limited) für 285 Millionen Euro bei der österreichischen Conwert Immobilien Invest SE ein [Adler stockt Beteiligung an Conwert auf].