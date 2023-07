Adler nimmt Darlehen von Tochtergesellschaft auf

Gestern hat die Adler Group S.A. einen Darlehensvertrag zur Aufnahme eines marktüblich verzinsten Darlehens in Höhe von bis zu 75 Mio. Euro und einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2025 von ihrer Tochtergesellschaft, der Adler Real Estate Aktiengesellschaft mit Zustimmung ihres Verwaltungsrats unterzeichnet.

.

Der Zinssatz des Darlehens beträgt 13 % p.a. Von einer Besicherung des Darlehens wurde abgesehen, da Adler Real Estate jederzeit mit der Forderung gegen die Forderung der Gesellschaft aus einem gegenläufigen Darlehen in Höhe von derzeit ca. 235 Mio. Euro aufrechnen könnte.



In Übereinstimmung mit Art. 7quater (6) Abs. 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 24. Mai 2011 betreffend der Ausübung bestimmter Rechte der Aktionäre börsennotierter Gesellschaften (in der geänderten Fassung) ist diese Transaktion ausgenommen von den grundsätzlich anzuwendenden Veröffentlichungspflichten bei Transaktionen mit nahestehenden Personen, da die Adler Real Estate eine nicht vollständig im Eigentum stehende Tochtergesellschaft der Gesellschaft ist, an welcher auch keine nahestehenden Personen der Gesellschaft Anteile halten.