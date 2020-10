Adler Group verlegt Unternehmenssitz ins Quartier Heidestraße

Seit kurzem geht es auf dem Grundstück des neuen QH Tracks auch für den letzten Bauabschnitt nach oben [wir berichteten], da steht bereits ein weiterer renommierter Mieter an der Startlinie: Die Adler Group wird ihre Unternehmenszentrale ins Gebäude D des Büroensembles QH Tracks verlegen. Rund 6.800 m² Bürofläche gehen an die Unternehmensgruppe, die in Berlin zurzeit insgesamt rund 430 Mitarbeiter beschäftigt. Der Mietvertrag wurde mit einer Dauer von 10 Jahren abgeschlossen, mit der Option einer 10-jährigen Verlängerung. Der Einzugstermin ist für Dezember 2022 anvisiert. Zu diesem Zeitpunkt will auch SAP seine Räume im QH Track beziehen, der Software-Konzern hatte sich vor einem Jahr in dem Neubau rund 30.000 m² für eine neue Zentrale in der Hauptstadt gesichert [wir berichteten]. Der Standort in der Rosenthaler Straße 30, der sich seit 2018 im Besitz der RFR Holding befindet [wir berichteten], wird mit dem Umzug komplett aufgegeben.

.

Die Vermietung an Adler markiert auch für das Quartier Heidestrasse einen wichtigen Meilenstein, wie Taurecon-Geschäftsführer Thomas Bergander erklärt: „Wir freuen uns sehr, mit der Adler Group einen weiteren bedeutsamen Mieter für das Quartier Heidestraße gewonnen zu haben. Wir können unserem neuen Mieter mit flexiblen Raumkonzepten, frei wählbaren digitalen Services und nicht zuletzt mit den zusätzlichen Angeboten im direkten Umfeld ein Paket für 360°-Zufriedenheit liefern.”