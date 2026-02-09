Adler Group stärkt Fokus auf Berlin und veräußert Entwicklungsprojekte

Die Adler Group hat 2025 ihre Strategie konsequent auf Berlin ausgerichtet und mehrere Entwicklungsprojekte veräußert. Das Berliner Portfolio umfasst rund 18.000 Wohnungen mit nur 1,3 % Leerstand und einer like-for-like Mietsteigerung von etwa 3,5 %. Ankermieter und Projektabschlüsse in Leipzig, Frankfurt und Dresden untermauern den Markterfolg.

.

Im Jahr 2025 konzentrierte sich Adler auf den Berliner Wohnungsmarkt, veräußerte Entwicklungsprojekte und schloss einige wenige ab. Die Organisation wurde an die kleinere Struktur angepasst und die Finanzierung mit Kapitalmarktpartnern optimiert. Damit schafft sich Adler Freiräume, um die Zukunft aus eigener Kraft und ohne Zeitdruck zu gestalten.



Das Berliner Portfolio umfasst rund 18.000 Einheiten mit einer sehr geringen Leerstandsquote von 1,3 % und einer like-for-like Mietsteigerung von etwa 3,5 %. Mit einer durchschnittlichen Miete von rund 8,60 Euro pro Quadratmeter bietet Adler bezahlbaren Wohnraum in Berlin.



Zur Fokussierung auf Berlin wurden nicht strategische Bestände außerhalb verkauft und die meisten Entwicklungsprojekte veräußert. Insgesamt wurden acht Verträge nach strukturierten Prozessen mit Kaufpreisen im zweistelligen Millionenbereich unterzeichnet. Alle Käufer verfolgen eigene Realisierungsstrategien.



Die Projekte im Einzelnen: Stolkgasse und Cologneo III in Köln, Eurohaus in Frankfurt, Upper Nord Tower und Benrather Gärten in Düsseldorf, Wilhelm in Berlin, Holsten in Hamburg und Kaiserlei in Offenbach. Fünf Projekte sind bereits abgeschlossen (geclosed), die übrigen drei sollen 2026 fertiggestellt werden. Der Verkauf weiterer Projekte wird konsequent fortgeführt. Zusätzlich wurden verschiedene nicht-strategische Bestandsobjekte wie der Kornversuchsspeicher und ein Objekt in der Hedemannstraße in Berlin verkauft.



Im Ostforum in Leipzig wurde Deloitte mit 8.000 qm als Ankermieter gewonnen – die größte Bürovermietung Leipzigs 2025. Der Lebensmitteldiscounter Aldi eröffnete als erster Mieter. Der Verkaufsprozess wird mit JLL im Jahr 2026 vorbereitet.



Weitere fertiggestellte Projekte sind Grand Ouest in Frankfurt und Palais Hoym in Dresden. Grand Ouest soll Ende 2026 übergeben werden, Palais Hoym bereits Mitte 2026.



Die Verkaufserfolge zeigen, dass professionelle Prozesse und verlässlicher Marktauftritt in der stabilisierten Situation passende Käufer überzeugen können.



Auf der Passivseite wurden Kapitalkosten und Fälligkeitsstruktur verbessert. Refinanzierungen der 1L- und 1,5L-Anleihen reduzieren die Zinslast über die Laufzeit um ca. 134 Millionen Euro. Zudem wurde eine 2026 fällige Anleihe der Adler RE über 300 Millionen Euro refinanziert. Somit bestehen bis Ende 2028 keine Fälligkeiten der 2,6 Milliarden Euro Anleihen, was Handlungsspielräume für strategische Entscheidungen schafft.



Der Verwaltungsrat lässt sich dabei von der Strategieberatung und Investmentbank Evercore begleiten, um alle Optionen für das Berliner Wohnungsportfolio und die Finanzierung zu prüfen. Der Prozess ist ergebnisoffen und wird 2026 entschlossen fortgeführt.